竹市光華國中通學步道開通 學生不再與車爭道

新竹市光華國中通學步道開通，市長林智堅直擊學生通學情形，郭姓校園警衛導護學生過馬路超過20年，看著車流呼嘯而過多年，有感而發地說，「終於不用再攔住車流要孩子靠邊走了！」。

光華國中後門的湳雅街是銜接新竹市北區及新竹縣竹北市要道，路幅狹窄車流多，居民、學生通行常險象環生，市府投入642萬元，拆除長期遭占用的地上物，打造120公尺長的步道，並在後校門新建停等廣場、街角設置小廣場讓居民與學生休憩，搭配校園圍牆美化，提升整體景觀美學，預計6月完工。

其中通學步道已先開通，林智堅從光華里集會所、後校門散步到湳雅街126巷的街角小廣場，有的家長說，以前湳雅街沒有人行步道，如今有了，還多出小廣場可以有休憩空間，舒適又安全。

林智堅說，過去光華國中後門的湳雅街長期被占用，學生上下學常與車爭道，十分危險，市府拆除占用戶地上物，打造120公尺長、4公尺寬的通學步道，期待學生與居民都能安心通行。

光華國中郭姓警衛表示，湳雅街是雙向單線車道，車流量大，上下學時段他總要邊提醒學生靠邊走，邊指導輪值導護的學生攔住車流引導過馬路，險象環生也常被駕駛人責罵，改造後學生有寬敞的步道可走，他也能專心導護。