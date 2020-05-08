苗北藝文中心徵集影片 入選可獲兩萬元授權金
苗栗縣苗北藝文中心計畫藉由線上演出匯聚劇場正能量，實質協助表演工作團隊，即日起舉辦影片徵件活動，入選者可獲得兩萬元授權金， 5月25日截止收件。
苗北藝文中心表示，有意參選者請填寫申請表，並提供1分鐘精華影片，即可參加徵選。獲選者除了獲頒授權金，並能享有2021年度演出場地租用折扣優惠。
該中心指出，全球近期受新型肺炎疫情影響，民眾外出意願銳減，這波疫情持續威脅著表演藝術界。不少表演團隊失去與觀眾近距離面對面演出機會，節目受影響延期甚至取消。
面對百業蕭條，苗北藝文中心理解團務營運艱辛，並與表藝團隊直接且即時站在同一陣線；為鼓勵團隊在防疫時期持續發展藝文，發起「許你一個未來」影片徵件活動，期盼創造雙贏。
苗北藝文中心線上演藝廳計畫是透過邀請與徵集影片，擇優選出精彩演出影片，透過「線上演藝聽」與團隊共製線上節目，民眾不須出門，在家就能輕鬆透過網路平台欣賞這些精采演出作品。活動詳情請見苗栗縣苗北藝文中心官網。
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