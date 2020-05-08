苗北藝文中心徵集影片 入選可獲兩萬元授權金

苗栗縣苗北藝文中心計畫藉由線上演出匯聚劇場正能量，實質協助表演工作團隊，即日起舉辦影片徵件活動，入選者可獲得兩萬元授權金， 5月25日截止收件。

苗北藝文中心表示，有意參選者請填寫申請表，並提供1分鐘精華影片，即可參加徵選。獲選者除了獲頒授權金，並能享有2021年度演出場地租用折扣優惠。

該中心指出，全球近期受新型肺炎疫情影響，民眾外出意願銳減，這波疫情持續威脅著表演藝術界。不少表演團隊失去與觀眾近距離面對面演出機會，節目受影響延期甚至取消。

面對百業蕭條，苗北藝文中心理解團務營運艱辛，並與表藝團隊直接且即時站在同一陣線；為鼓勵團隊在防疫時期持續發展藝文，發起「許你一個未來」影片徵件活動，期盼創造雙贏。