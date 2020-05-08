父兼母職逆境中拉拔3子女 施福富爸爸母親節獲家扶表揚

母親節前夕，家扶基金會表揚全國自強母親，特別的是，新竹家扶中心推薦獲獎的是父兼母職多年的自強家長施福富，中年失業又健康狀況不佳的他，求職不易，獨自撫養3名子女成長，小兒子為多重障礙者，但他堅信「教育會改變生活」，如今大兒子與女兒分別就讀國立大學研究所、大學，課業優秀，一家四口感情融洽，互相扶持。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，施福富身兼母職多年，以堅毅的父愛引領孩子勇敢面對生命，雖然家庭經濟困苦，卻仍鼓勵努力學習、拓展視野及遠見，不因家境而畫地自限，更以身作則，在時間允許下，擔任義工協助發放物資，展現正向的人生觀。

施福富與前妻育有4名子女，因故離婚後，撫養女兒及一對雙胞胎兒子，施福富中年失業，再加上有心臟病、小中風等健康因素，讓他更是求職不易，即使從事許多臨時、勞力性質工作，收入有限，他仍堅持信念，教育能改善子女未來生活。

目前兩名年長的子女都已成年，因學業成績表現優異，每學期也獲得扶中心的獎助學金，子女也非常懂事，會利用課餘時間打工負擔自己的生活費，協助減輕家計。

而施福富的小兒子是多重障礙者，從特殊教育學校高職部畢業後，因生理狀況，仍需家人協助，施福富日常照顧小兒子的生活起居，他也透露，之前生病時，大兒子在課餘時接手照顧弟弟，幫忙洗澡、如廁後清潔等，女兒、兒子都十分愛護行動不便的弟弟，讓他相當欣慰。