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竹縣府斥資4億打造總圖書館 今晚在新瓦屋開規劃說明會

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府斥資4億打造總圖，今晚7點將在竹北新瓦屋集會堂召開地方說明會，歡迎關心圖書館的民眾踴躍參加。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府斥資4億打造總圖，今晚7點將在竹北新瓦屋集會堂召開地方說明會，歡迎關心圖書館的民眾踴躍參加。圖／新竹縣政府提供

新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助2.8億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建，整體建物設計將與周邊既有東興圳景觀連結，塑造連續的地景並串連完整生態走廊，打造會呼吸的圖書館，預計111年落成完工，今晚7點將在竹北新瓦屋集會堂召開地方說明會，歡迎關心圖書館的民眾踴躍參加。

縣長楊文科表示，圖書總館選址位於竹北市自強段308地號機十用地，鄰近前瞻計畫東興圳景觀再造工程，期待新總圖在建築設計上，能呼應在地文理，連結竹北重要綠廊及藍帶景觀，並在總圖戶外空間加強親子遊憩共融空間，將在地親子活動需求納入未來規劃參考。

縣府文化局長田昭容表示，整體建築預計規劃配置包括讀者服務空間、推廣服務空間，含300席多功能展演廳、特展空間，及技術空間、行政辦公室、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。

新竹縣總圖獲教育部核定補助2.8億元，縣府配合款1.2億，全案約4億元，委由具豐富圖書館建築經驗的關惠尤建築師事務所設計，該事務所近期曾以桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館室內設計榮獲2020年度德國IF全球設計大獎，建築規劃類更曾榮獲國家卓越建設獎最佳規劃類公共建設類金質獎、金創獎等各類獎項之肯定。文化局期許透過建築師豐富的圖書館設計經歷，為新竹縣打造讓人稱羨的縣總圖。

田昭容說，此案於規畫設計階段，透過實際踏查在地植物生態及土地水平狀態，且為呼應在地區域使用需求，縣總圖整體建物預計規劃面向自強三路側，右側臨莊敬南路側設置路面停車場，補足鄰近居民及商圈停車位不足的需求，也可藉由莊敬南路舒緩來館車潮。

新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助2.8億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建，整體建物設計將與周邊既有東興圳景觀連結，塑造連續的地景並串連完整生態走廊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助2.8億元，將在新竹地檢署後方機關用地興建，整體建物設計將與周邊既有東興圳景觀連結，塑造連續的地景並串連完整生態走廊。圖／新竹縣政府提供

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