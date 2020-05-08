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母親節最佳禮物 宏其醫院為抗疫護理師找姻緣

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
宏其婦幼醫院長張紅淇（中）、副院長劉興寬（左１）、家扶中心主任張伏杉（右１）等到中壢美滿服務中心為未婚護理師或單親男女找姻緣。圖／中壢區美滿服務中心提供
宏其婦幼醫院長張紅淇（中）、副院長劉興寬（左１）、家扶中心主任張伏杉（右１）等到中壢美滿服務中心為未婚護理師或單親男女找姻緣。圖／中壢區美滿服務中心提供

母親節不少母親的最佳禮物是兒女找到姻緣，也有單親子女希望幫爸爸或媽媽找對象，桃園家扶中心主任張伏杉鼓勵單親家長，孩子長大後可以考慮再找一個人生伴侶，中壢宏其婦幼醫院長張紅淇霸氣的告訴中壢區美滿服務中心，院內護理師報名未婚聯誼他負擔報名費，還允諾如果透過此管道結婚者，將免費做婚前健康檢查。

一位育有二男一女的邱姓婦人告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，雖然兩個當公職的兒子因無法安排媽媽出國旅遊而給現金，女兒也訂了五星級外送母親節大餐，但她認為兒女有歸宿才是最佳禮物，因而「陪」三個兒女參加「個別一對一」聯誼。

就讀清大的王姓男生告訴徐乃義，早年父親病逝，就讀高中時，媽媽與一個男同事相處甚歡，但他以死相逼反對，並表示可以奉養母親，媽媽也守寡多年，如今他「成熟了」，認為媽媽找個知心人相伴，才是當兒女最棒的孝心。

桃園家扶中心主任張扶杉認為，社工在輔導的過程中，常常發現單親家長往往都把心力放在孩子照顧上，忘了自己也需要支持和陪伴。所以若孩子發展穩定後，也鼓勵單親家長可以考慮再找一個人生伴侶。

一向關心社會公益的中壢宏其婦幼醫院長張紅淇出生於桃園市龍潭區八張犁，父親是鄉下佃農，家境貧困，懂事孝順的他就讀龍潭國小時，每逢假日，都主動留在家裡幫忙農事，因而對「艱苦人」有特別感受，副院長劉興寬指出，院內有130位護理師，在護理師節，張紅淇鼓勵院內未婚護理師有好姻緣，主動替院內護理師報名未婚聯誼並負擔報名費，允諾如果透過此管道結婚者，將免費做婚前健康檢查。

徐乃義對張伏杉專業關心案家以及張紅淇對員工的照顧表達敬意，顯示這是個互助的社會，有了快樂的家庭，才是人生最大的幸福！

中壢宏其婦幼醫院長張紅淇霸氣的告訴中壢區美滿服務中心，院內護理師報名未婚聯誼他負擔報名費，還允諾如果透過此管道結婚者，將免費做婚前健康檢查。圖／中壢區美滿服務中心提供
中壢宏其婦幼醫院長張紅淇霸氣的告訴中壢區美滿服務中心，院內護理師報名未婚聯誼他負擔報名費，還允諾如果透過此管道結婚者，將免費做婚前健康檢查。圖／中壢區美滿服務中心提供

護理師 聯誼

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