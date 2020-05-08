桃園德昌皮革暫停產線資遣150人 澄清未關廠續營運

桃園市大園工業區成立41年的德昌皮革製品公司，受疫情衝擊決定暫停主要的皮革製造與加工產線，資遣現場從事生產員工，桃園市勞動局證實已接獲德昌皮革提出大量解僱計畫，將於6月底前分批解雇150人；德昌皮革公司今天指出，目前公司仍持續營運，絕未關廠，將待疫情結束，視市場回溫與接單狀況再重啟暫停的生產線。

德昌皮革指出，今年第一季以來，因新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，全球每日確診及死亡人激以倍數增加，各產業活動與市場需求明顯萎縮，全球經濟陷入嚴重衰退，德昌皮革為消費性商品原料製造商，難敵市場衰退致業務鉅幅緊縮。

德昌皮革強調，為維持長久營運，董事會決議暫停主要皮革製造與加工產線，並減少產線員工，盼順利渡過本次疫情衝擊，未來將視市場回溫與接單狀況再重啟生產線，並強調公司並未辦理停業、歇業更未解散、清算，公司目前仍持續營運、絕未關廠。

桃園市政府勞動局指出，4月29日已收到德昌公司函報大量解雇計畫書，大量解僱原因為新冠肺炎疫情衝擊導致訂單流失，業務緊縮，為避免虧損，公司董事會決議解雇150名勞工，由於業務緊縮及不可抗力停工一個月以上，預計於6月30日以前分批資遣勞工共150人。

市府勞動局指出，為維護勞工權益，勞動局已於6日派員訪查，確定公司已與員工說明並進行自治協商程序，後續將依法給付資遣費，並入廠輔導協助就業及提供失業給付說明，勞動局後續將維護勞方權益，督促公司依勞動法令規定給付工資及資遣費等費用，也將關注公司執行情形並積極協助員工辦理失業給付及後續轉介就業。