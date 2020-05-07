推共融公園 桃園市各區將再增2處

塑膠罐頭遊具一成不變，欠缺主題與挑戰性，桃園市政府近年規畫共融式公園，興建中及已完工的共融式公園有45處，市長鄭文燦說，已請各區公所再提報2處合適地點，目標1年要興建完工8處共融式公園，另外，市府工務局也啟動共融式遊戲場總顧問服務計畫案，將以全市性角度規畫特色共融遊戲場，打造桃園亮點。

市議員徐玉樹昨天質詢時提到，塑膠組合的罐頭遊具呆板欠缺創造力，一旦毀損也容易有安全疑慮，近來許多直轄市逐漸推動學校及公園罐頭遊具退場，並導入共融式遊具，例如龍潭區國道3號橋下舞動園區新設遊戲場就很不錯，要求桃園加速設置，也迎合家長的期盼。

鄭文燦說，早期業者為符合國家安全標準CNS規範，紛紛推出罐頭式遊具，也讓大小公園充斥此類遊具，不過近年國內提倡共融式遊具，讓親子、老少與身障者共融遊樂，市府以主題、特色及共融為3大規畫方向，成立公園適性發展委員會，兩階段推動公園改造，第1階段以工作坊方式邀請居民及公民團體參與，第2階段為專家審議。

市府工務局指出，全市目前共有746座公園，其中364座已開闢遊戲場，下半年將有9座公園陸續完工啟用，共融式或特色遊戲場總數將達45座，其中八德區傑克與魔豆公園、桃園區大有梯田公園進度最快，6月應可完工。

鄭文燦說，預計每區至少建構2座共融式公園，並以多元、挑戰性及安全性為目標，規畫鄰里衛星型遊戲場及全市旗艦型遊戲場，已請工務局於南北區各評估1處旗艦型遊戲場設置地點，另外，考量新屋區現有公園數量非常稀少，市府將專案處理。