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替警察媽媽過母親節 八德警贈康乃馨花束及咖啡禮盒

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
母親節將至，桃園市八德警分局為感謝具母親身分的同仁，特地於今天舉辦母親節慶祝活動，由分局長陳錦坤親自贈送康乃馨花束及咖啡禮盒。圖／八德警分局提供
母親節將至，桃園市八德警分局為感謝具母親身分的同仁，特地於今天舉辦母親節慶祝活動，由分局長陳錦坤親自贈送康乃馨花束及咖啡禮盒。圖／八德警分局提供

母親節將至，桃園市八德警分局為感謝具母親身分的同仁，特地於今天舉辦母親節慶祝活動，由分局長陳錦坤親自贈送康乃馨花束及咖啡禮盒，慰勉警察媽媽在工作崗上的付出與辛勞。

警察工作傳統以男性為主，近年來女性人數逐年增加，八德警分局現有女同仁53人，身兼母職者有10人，其中6人的丈夫也都是警察，另外更有5位新手媽媽。八德警分局表示，由於女警執勤方式及工作內容與男警無差別，且需同時擔負照護家庭及子女教養責任，辛勞程度更難以言喻，但她們仍堅守工作崗位，近來工作表現也屢有優良事蹟，值得讚許。

任職秘書室的巡官王湘舜表示，她才剛當媽媽不久，深切感受到為人母與之前的生活大不同，加上先生也是警職，兩人的上下班時都不固定，除了在職場努力外，回家照顧小孩，更是一項新考驗。她說，還在適應職場媽媽這個人生新角色，自己當了媽媽才知道母親的辛苦。

王表示，輪休或下班雖帶著沉重的步伐回家，但一見到女兒天真的笑容，疲憊的心情馬上又開心了起來，她更笑說「這就是最甜蜜的負擔」，期待自己除了在警察工作認真付出外，回到家中也要與先生互相學習扶持，共同經歷這個人生最辛苦又甜蜜的新階段。

在母親節前夕，八德警分局藉由慶祝活動，贈送康乃馨花束及咖啡禮盒，以慰問女性同仁們在工作職場上認真盡責的付出，並送上衷心的祝福與感謝。分局長陳錦坤也笑著提醒男性同仁們下班回家也要多多分擔家務，也要幫忙照顧小孩，共同營造幸福美滿的家庭；並且也預祝各位同仁母親節快樂，媽媽女警們個個笑顏逐開，氣氛也顯得超溫馨。

母親節將至，桃園市八德警分局為感謝具母親身分的同仁，特地於今天舉辦母親節慶祝活動，由分局長陳錦坤親自贈送康乃馨花束及咖啡禮盒。圖／八德警分局提供
母親節將至，桃園市八德警分局為感謝具母親身分的同仁，特地於今天舉辦母親節慶祝活動，由分局長陳錦坤親自贈送康乃馨花束及咖啡禮盒。圖／八德警分局提供

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