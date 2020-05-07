疫情打亂演出活動 苗北藝文中心防疫勤保養
苗栗縣苗北藝文中心是縣內最具規模的專業展演場館，多場藝文活動因新冠肺炎疫情取消或延後，中心利用防疫空擋，加強舞台、鋼琴等設備保養，以便疫情過後提供優質藝術饗宴。
苗栗縣長徐耀昌今天會同縣府文化觀光局長林彥甫，前往竹南鎮視察苗北藝文中心的防疫措施，同時實地了解演藝廳更換配重區工作繩與頂棚滑輪維護、鋼琴保養、後台梳化區執行清潔防疫整理、實驗劇場音場調校等工作。
苗北藝文中心總監林佳瑩指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，多場次演出、活動被迫取消或延後辦理，中心戶外音樂會系列場次則更改為線上直播，不對外開放觀眾入場；在防疫期間，則加強場館設備保養工作及消防系統檢修。
苗北藝文中心斥資新台幣13億元興建，2011年底啟用，是全台各地多功能展演中心裏少數同時擁有2台世界頂級史坦威名琴的場館，中心利用防疫空檔，請來專屬調音師，為名琴調音、做大保養。
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