聽新聞
test
0:00 / 0:00
復旦高中 「筆今天更愛你」義賣 感恩母親也幫助弱勢
5月10日母親節，桃園市私立復旦高中高一326、327班在佳節前委託心路基金會客製化感恩紙捲筆，發起全校「筆今天更愛你」義賣，透過紙捲筆寫下感恩媽媽的話作為母親節禮物，義賣活動同時幫助心路基金會挹注營收。
「你是全世界最好的媽咪」、「我以後不會再愛頂嘴了」、「媽媽我愛你」，學生們在學校發起3天感恩紙捲筆義賣，因為連結母親節、義賣等主題，可以把想對媽媽說的話客製化寫在捲紙上送給媽媽，也可以自己帶著隨時提醒對媽媽的承諾和祝福，讓義賣活動相當受歡迎。感恩捲紙筆共賣出1281支感恩紙卷筆，全部委託心路基金會製作，等於幫助基金會增加6萬4050元營收。
學生們說，心路基金會協助智能障礙、自閉症、腦性麻痺等多重障礙者，提供工作機會與培養生活能力，因疫情導致企業與個人捐贈金額銳減，庇護商店也暫時關閉，基金會運作日顯困難，復旦高中藉由校園活動、網路行銷推廣，全校師生購買由身心障礙朋友製作的紙捲筆，除增進其收入，也讓更多同學能關注公益團體與弱勢者遭遇的問題。
義賣的感恩紙捲筆，今天下午由校長段台民和高一326、327、322班學生代表，送給鄰近學校的聯新國際醫院防疫醫護人員，和30家藥局的藥劑師，每支筆印有「謝謝您守護台灣！復旦中學｣的字句，並附上康乃馨與卡片。同樣的禮物和心意也寄送衛福部長陳時中，陽明醫院附設護理之家、承恩護理之家、台大醫院、衛生福利部桃園醫院和其他有隔離房參與防疫的醫院醫護。
段台民表示，高一學生這次結合公民科課程，除以公民行動回饋社會，也藉由學習單分析政府政策對於疫情的適當性，提高對公部門組織單位的了解，並自發書寫明信片，具體說明與肯定衛福部疾管署「中央流行疫情指揮中心｣與相關人員的措施，明信片連同紙捲筆，一同寄送以示感謝，增進社會正向的互動能量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言