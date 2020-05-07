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復旦高中 「筆今天更愛你」義賣 感恩母親也幫助弱勢

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
學生們也到各班宣傳，說明義賣活動的緣起和用意。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生們也到各班宣傳，說明義賣活動的緣起和用意。圖／桃園市私立復旦高中提供

5月10日母親節，桃園市私立復旦高中高一326、327班在佳節前委託心路基金會客製化感恩紙捲筆，發起全校「筆今天更愛你」義賣，透過紙捲筆寫下感恩媽媽的話作為母親節禮物，義賣活動同時幫助心路基金會挹注營收。

「你是全世界最好的媽咪」、「我以後不會再愛頂嘴了」、「媽媽我愛你」，學生們在學校發起3天感恩紙捲筆義賣，因為連結母親節、義賣等主題，可以把想對媽媽說的話客製化寫在捲紙上送給媽媽，也可以自己帶著隨時提醒對媽媽的承諾和祝福，讓義賣活動相當受歡迎。感恩捲紙筆共賣出1281支感恩紙卷筆，全部委託心路基金會製作，等於幫助基金會增加6萬4050元營收。

學生們說，心路基金會協助智能障礙、自閉症、腦性麻痺等多重障礙者，提供工作機會與培養生活能力，因疫情導致企業與個人捐贈金額銳減，庇護商店也暫時關閉，基金會運作日顯困難，復旦高中藉由校園活動、網路行銷推廣，全校師生購買由身心障礙朋友製作的紙捲筆，除增進其收入，也讓更多同學能關注公益團體與弱勢者遭遇的問題。

義賣的感恩紙捲筆，今天下午由校長段台民和高一326、327、322班學生代表，送給鄰近學校的聯新國際醫院防疫醫護人員，和30家藥局的藥劑師，每支筆印有「謝謝您守護台灣！復旦中學｣的字句，並附上康乃馨與卡片。同樣的禮物和心意也寄送衛福部長陳時中，陽明醫院附設護理之家、承恩護理之家、台大醫院、衛生福利部桃園醫院和其他有隔離房參與防疫的醫院醫護。

段台民表示，高一學生這次結合公民科課程，除以公民行動回饋社會，也藉由學習單分析政府政策對於疫情的適當性，提高對公部門組織單位的了解，並自發書寫明信片，具體說明與肯定衛福部疾管署「中央流行疫情指揮中心｣與相關人員的措施，明信片連同紙捲筆，一同寄送以示感謝，增進社會正向的互動能量。

復旦高中一年級學生發起「筆今天更愛你」活動很有意義。圖／桃園市私立復旦高中提供
復旦高中一年級學生發起「筆今天更愛你」活動很有意義。圖／桃園市私立復旦高中提供
校長段台民和學生代表，送感恩筆給鄰近學校的聯新國際醫院防疫醫護人員。圖／桃園市私立復旦高中提供
校長段台民和學生代表，送感恩筆給鄰近學校的聯新國際醫院防疫醫護人員。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生代表送給30家藥局的藥劑師感恩筆，每支筆印有「謝謝您守護台灣」等文字。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生代表送給30家藥局的藥劑師感恩筆，每支筆印有「謝謝您守護台灣」等文字。圖／桃園市私立復旦高中提供
感恩紙捲筆有學生對媽媽說的真心話。圖／桃園市私立復旦高中提供
感恩紙捲筆有學生對媽媽說的真心話。圖／桃園市私立復旦高中提供

義賣 心路基金會

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