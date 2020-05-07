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影／心誠則靈 明仁國中師生會考前拜文昌祈福

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影

國中教育會考下周六、日將如期舉辦，苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運，將平常在校累積的學習成果在考試中充分展現，錄取心目中的理想學校。

明仁國中安排的祭拜文昌帝君活動，由九年級各班學生代表參加，帶著同學的准考證一同前往，家長會也準備了包子、粽子等供品，象徵「包中」。

明仁國中師生上午8點由校長李萬源、家長會長陳彥云帶領到縣定古蹟苗栗文昌祠上香，師生從學校一路步行，穿越南苗市場抵達文昌祠，孩子們在師長的指點下進行三跪九叩的大禮，也將准考證過爐，虔誠地祈福。

李萬源說，校方每年都會安排各班代表在會考前來文昌祠參拜祈福，希望學校每個考生在會考時都能安定情緒並有好的臨場反應，拿到好成績；除了校方帶各班代表來上香，明仁九年級共14個班，各班老師最近也都各自帶孩子來文昌祠參拜。

陳彥云表示，今年因新冠肺炎疫情影響及防疫考量，家長沒辦法陪孩子參加會考，家長會因此請學校多費心，這次一同參與上香，希望獲文昌帝君庇佑，為孩子加強應考的信心。

明仁國中的會考成績，在縣內一向表現搶眼，學生們也期許自己都有好表現，將3年所學和實力充分展現。

苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影
苗栗市明仁國中今天上午依傳統帶學生到苗栗文昌祠上香，祈求文昌帝君保佑大家都有好考運。記者胡蓬生／攝影

國中教育會考 新冠肺炎 疫情

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