新竹生醫園區搶手 台欣生物科技新廠開工

投資10億、籌備3年的台欣生物科技新竹生醫園區新廠，今天舉辦開工動土典禮，竹科管理局長王永壯表示，新竹生醫園區已有62家廠房進駐，生技大樓都已滿租；縣長楊文科表示，由於新竹生醫園區一地難求，縣府在生醫園區旁已規劃台知園區，可解決國內高科技公司用地的需求，也歡迎台欣公司有擴廠需求時可進駐。

王永壯指出，台欣設廠後，新竹生醫園區已有62家廠房進駐，去年的營業額成長63%，不管是已蓋、正在蓋的生技大樓都已滿租，規劃中的第三期生技廠房預備動工，預期也會非常搶手，期待台知園區的推動腳步加快。

台欣生物科技公司致力於體外檢測高階醫材的創新與研發，所開發的「高階血糖檢測系統產品」，榮獲美國、歐盟等各國主管機關核發產品上市許可，在全世界超過40個國家銷售，設廠後將成為新竹生醫的新亮點。

台欣生物科技公司董事長王秀珍表示，新廠將全面導入自動化、智能化、節能化，結合醫療體系專科的應用及合作，利用回饋式智能與個人化的大數據，達到精準醫療的目的，預計3年後啟用。

為推動最前端的精準醫療，公司也與北醫、成大醫院進行專科應用領域的合作，推出嬰兒、加護病房、長照等不同需求與規格的產品。新廠區將持續自主研發，以創新技術電極元件的電化學平台、光學平台及抗干擾偵測的演算法，持續發展新世代的單點量測，以及持續量測的檢測儀器和材料。