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你的寵物登記了嗎？ 最高可罰1萬5000元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
動物保護防疫所呼籲飼主善盡責任辦理登記，防堵寵物管理及狂犬病疫苗施打的漏洞。 圖／讀者提供
動物保護防疫所呼籲飼主善盡責任辦理登記，防堵寵物管理及狂犬病疫苗施打的漏洞。 圖／讀者提供

寵物登記管理辦法規定寵物犬貓必須登記生死，否則最高可處1萬5000元罰鍰，但許多飼主忽略，或認為沒有必要，加上實務稽查並不易，苗栗縣3年內取締11件，動物保護防疫所呼籲飼主善盡責任辦理登記，防堵寵物管理及狂犬病疫苗施打的漏洞。

寵物登記制度1999年開辦，苗栗縣到3月共5萬7317隻登記，去年起登記費用從已絕育500元、未絕育1000元，降到絕育全部減免，未絕育100元，苗栗動物保護防疫所統計，2015年登記4895隻、2016年5899隻、2017年6500隻、2018年7085隻，去年7744隻，有逐年增加趨勢，顯示飼主逐漸有認識辦理登記。

動防所指出，寵物登記希望從源頭管理，減少流浪動物，走失方便協尋，也落實施打疫苗防疫，因此寵物出生起4個月內要辦理登記，死亡1個月內註銷，動防所便民簡化流程，可上動防所網站下載寵物死亡除戶申請表單，附上飼主證件正反面影本，註明已死亡寵物名字或晶片號碼，加上飼主簽名，以郵寄或傳真動防所辦理。

不過，一名陳姓飼主就表示，家裡養的寵物狗從來沒有出門，不會發生群聚及感染等狀況，她不覺有必要登記，還要麻煩每年花錢施打疫苗。

動防所也發現不僅飼主認知落差，實務執行有難度，指出因寵物未植入晶片，根本難以認定飼主，加上沒有公權力進入家裡稽查，因此取締案例不多，多數是民眾檢舉，前年處罰8件、去年3件，今年至今仍掛零，依規定違反者可處3000元到1萬5000元罰鍰，動防所將持續不定期加強查核、宣導及稽查。

寵物登記管理辦法規定寵物犬貓必須登記生死，否則最高可處1萬5000元罰鍰。圖／讀者提供
寵物登記管理辦法規定寵物犬貓必須登記生死，否則最高可處1萬5000元罰鍰。圖／讀者提供

寵物 疫苗 苗栗縣

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