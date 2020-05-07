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峨眉模範母親黃雪無償供2千坪土地 助台三線順利拓寬

聯合報 / 記者張雅婷／連線即時報導
黃雪現年80歲，一子五女、內外孫13人、曾孫5名，家族子孫滿堂共享天倫。圖／新竹縣府提供
黃雪現年80歲，一子五女、內外孫13人、曾孫5名，家族子孫滿堂共享天倫。圖／新竹縣府提供

今年獲選新竹縣峨眉鄉模範母親的獲獎者黃雪，年輕時與先生林進益結縭，夫妻倆白手起家經營鋼鐵事業，辛苦大半輩子，無私贊助地方大小活動，曾擔任慈慧國際獅子會會長、融合不同方言族群，更無償提供近兩千坪土地，助政府拓寬台三線峨眉段。新竹縣長楊文科今天親訪黃雪，頒贈「母儀典範」木匾、氣炸鍋、母親節蛋糕、琉璃獎座，祝福母親節快樂。

黃雪現年80歲，1子5女、內外孫13人、曾孫5名，可謂子孫滿堂，在教育上總教導孩子們要自信自主，盡全力處理問題，曉諭如何珍惜生命點滴、在人生旅途中找到樂趣，在如此愛與包容教誨下，孩子也個個事業有成。

寶山鄉模範母親徐吳淺妹今年95歲，是竹縣今年最年長的模範母親，她的人生格言是「活著就要動、友善鄰舍」，在童年時當養女，因家境不佳從小沒讀書，務農維生，婚後育有5男3女，並把侍奉公婆，相夫教子，家事與農事一肩扛起，過著日出而作，日落而息樸實生活，現在身體狀態健康，耳聰目明、健步如飛，每天到家附近走個半小時、不挑食是她的健康秘訣。

北埔鄉模範母親王玉燕62歲，為今年竹縣最年輕的模範母親，她家境貧困，國中肄業後打工分擔家中經濟，17歲一雙巧手習得縫紉，進入成衣工廠工作，婚後育1女2子，一邊做家庭代工，組裝插頭、電線手工一邊育子，此外，還投入地方宣導、災防、救援工作，參加國防後備指揮部青溪支分會及消防婦女宣導、關懷地方弱勢獨居老人、擔任學校導護志工，貢獻一己之力。

王玉燕總以「環境不會改變，解決之道在於改變自己」鼓勵孩子，要懂得付出與得到，給予正確家庭觀念，孩子也刻苦耐勞，勤奮工作，長女擔任體育教練、長子擔任園區產線主管、小兒子開設機車行。

寶山鄉模範母親徐吳淺妹今年95歲，是竹縣今年最年長的模範母親。圖／新竹縣府提供
寶山鄉模範母親徐吳淺妹今年95歲，是竹縣今年最年長的模範母親。圖／新竹縣府提供
北埔鄉模範母親王玉燕62歲，為今年竹縣最年輕的模範母親。圖／新竹縣府提供
北埔鄉模範母親王玉燕62歲，為今年竹縣最年輕的模範母親。圖／新竹縣府提供

模範母親 新竹

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