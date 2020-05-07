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桃園防疫會議滿百日 鄭文燦：100天工作彙整成工作日誌

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市防疫會議。記者曾健祐／攝影
桃園市防疫會議。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎爆發後，桃園市政府1月29日起跨局處開防疫會議，針對每天疫情變化做決策，由市長鄭文燦親自主持，直到今天5月7日已滿100天，起初每周一、三、五開，後來增加至天天開，鄭文燦說，相關大事記將彙整成工作日誌，為這次防疫留下完整紀錄。

鄭文燦指出，他從1月29日起開防疫會議，每周一、三、五跨局處專案會報，2月28日起調整每周一至周五開，4月9日起再調整為每天開，直到今天5月7日已經100天，總共開了68場，而衛生局內部也另開55場會議。

鄭表示，因應疫情有舒緩，他決定星期一到星期五下午2點開會，六、日不開，到疫情結束前會再做調整，這100天中市府各單位做了很多防疫工作，包括市長出席各防的行程，也請各單位彙整成防疫工作日誌，為防疫留下最好的紀錄。

疫情 鄭文燦

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