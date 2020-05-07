酒店舞廳有望復工？鄭文燦：3條件難達標暫不予開放

新冠肺炎衝擊，全國酒店舞廳強制歇業，中央流行疫情指揮中心宣布符合戴口罩、實名制及社交距離等3要件就能有條件開放，桃園市長鄭文燦今下午主持防疫會議表示，以目前防疫需求酒店、舞廳難達標，暫時不予開放。

鄭文燦說，因疫情影響酒店、舞廳及有女陪侍小吃店強制停業，不過中央流行疫情指揮中心決定在條件許可下開放，但目前3個條件包括戴口罩、實名制及保持1.5公尺社交距離，以防疫規範需求來看酒店、舞廳是無法達標的，所以暫時不予開放，等防疫規範有所改變再來考慮。

另外，桃園市社區大學、樂齡學習中心關閉中，6月1日起針對室內通風良好可保持距離，同時人數在100人以下小型班級會陸續開放，但教育局仍會實地勘查防疫規範。

鄭表示，從1月4月底桃園市非自願性失業符合請領失業救濟金資格有5600多人，其中有3700人透過就服中心向勞保局申請失業給付，另外轉業、請領政府其他津貼，目前失業率控制在穩健的數字，不過也請勞動局密切注意。

鄭也說，勞動部對視障按摩工作人員的紓困津貼，是採取1個月1萬5000元發放3個月，桃園市有116位符合資格，勞動局會協調各單位申請紓困津貼總共4萬5000元。

他最後提到，區公所受理急難紓困3萬元、擴大紓困1萬元，桃園市預估今天有近3000人受理登記，不過事後要查詢相關收入、戶籍，後台作業重，若不符資格公所必須通知當事人，工作加重他也要各公所調配人力支援社會課。