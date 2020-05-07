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振興階段要擴大消費 鄭文燦：酷碰券不該綁電子支付

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
經濟部將在新冠肺炎疫情穩定後推出酷碰券刺激消費，但細節還未定案，不少民眾都霧煞煞，也擔心綁定電子支付不好用，桃園市長鄭文燦今天在議會答詢，認為振興酷碰券「不該綁電子支付」，市府屆時則會推出電子消費券加碼振興活絡觀光產業，面額至少500元。記者張裕珍／攝影
經濟部將在新冠肺炎疫情穩定後推出酷碰券刺激消費，但細節還未定案，不少民眾都霧煞煞，也擔心綁定電子支付不好用，桃園市長鄭文燦今天在議會答詢，認為振興酷碰券「不該綁電子支付」，市府屆時則會推出電子消費券加碼振興活絡觀光產業，面額至少500元。記者張裕珍／攝影

經濟部將在新冠肺炎疫情穩定後推出酷碰券刺激消費，但細節還未定案，不少民眾都霧煞煞，也擔心綁定電子支付不好用，桃園市長鄭文燦今天在議會答詢，認為振興酷碰券「不該綁電子支付」，振興階段可達到乘數效應、擴大消費方式很多，應多管齊下刺激消費，市府屆時也會推電子消費券加碼振興活絡觀光產業，面額至少500元。

市議員劉勝全、林政賢今天在議會總質詢，紛紛關切政府紓困、振興方案細節，劉還點名客家、文化局等局長說明知不知道酷碰振興券是什麼？他認為市長鄭文燦做事實在，雖然近來民調不比新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲等人，「但你是我心中第一名」，現在地方搞不清紓困、振興方案，希望市長能積極為地方發聲，並向中央反映缺點。

鄭文燦說，自己陸續向中央反映額溫槍要禁止出口、紓困納入市區公車等都獲採納，至於未來振興階段的酷碰券，雖然中央仍在討論，但他認為達成消費乘數效應的方法很多，有現金、折扣或酷碰券，「我認為酷碰券不該綁電子支付」，不過現階段政院推行紓困很辛苦，相信會參考各方意見做周延考慮，未來振興應會有完整周延做法。

至於桃園市政府在振興階段，鄭文燦表示，桃園版會加碼，針對觀光旅遊包含觀光工廠、旅宿與休閒農場等，以電子消費券形式發放500元或1000元，已請觀旅局研議方案，會等中央振興方案出來再決定加碼版本。

此外，鄭文燦也提到，振興階段市府會著手縣市互惠旅遊方案，舉例如桃園有300團到雲林旅遊，相對的雲林也應該有相對人數來桃園遊玩，「地方該發聲的，我絕對不會沈默」。

鄭文燦 消費券

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