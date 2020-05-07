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防疫「我在台灣我驕傲」 雪霸山莊、山屋床位回復正常

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
雪霸國家公園雪山下翠池及周邊玉山圓柏林，美景如夢似幻。圖／擷自臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」
雪霸國家公園雪山下翠池及周邊玉山圓柏林，美景如夢似幻。圖／擷自臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」

雪霸國家公園疫情，園區內10座山莊、避難山屋人數減半1個月，雪霸國家公園管理處配合中央流行疫情指揮中心放寬，官方臉書標註「我在台灣我驕傲」，今天公告回復入園原規定的527床，但另一方面有網友反映雪山下翠池周邊好多菸蒂，大殺風景，也讓雪霸處憂心忡忡。

雪霸國家公園內雪霸處、農委會林務局新竹林區管理處10座山莊、山屋防疫，4月6日公告調整床位，原527床，減為273床，國內疫情趨於穩定，雪霸處今天公告回復原入園規定申請人數，官方臉書「登峰造極　雪霸之美」特別標註「我在台灣我驕傲」、「人多戴口罩防疫不鬆懈」、「出國仍會怕怕就來雪霸爬爬」。

雪霸處指出，新申請或候補者依放寬後的床位辦理，山友仍要做好自主管理，如果有發燒、呼吸道不適、嚴重咳嗽或身體不適等症狀，應停止登山活動，並盡速就醫，入住山莊、山屋均應配戴口罩，建議分梯用餐，同時間盡量不逾30人，住宿山屋時自備餐具、睡袋等，減少群聚機會，並維持個人衛生習慣。

此外，已核准進入園區生態保護區者，必須攜帶入園許可證，取消入園者務必入園前1天自行上網取消登山行程，隨著疫情發展，雪霸處配合中央指示，持續滾動式檢討入園登山管理及山莊、山屋調整，請山友隨時留意配合。

另一方面，網友Smile Taiwan最近在臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」，反映翠池山屋外的石牆，玉山圓柏底下的草地好多的菸蒂，雪霸處憂心忡忡，副處長鄭瑞昌指出，菸害防制法規定國家公園內禁止抽菸，可處2000元至1萬元罰鍰，亂丟菸蒂還可能引發火災，波及翠池旁千年玉山圓柏林夢幻美景，請癮君子請自重。

雪霸國家公園翠池周邊撿拾到好多菸蒂，大殺風景。圖／擷自臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」
雪霸國家公園翠池周邊撿拾到好多菸蒂，大殺風景。圖／擷自臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」
雪霸國家公園三六九山莊等10座山莊、山屋，管理處公告回復原申請量。圖／雪霸國家公園管理處提供、吳文哲攝影
雪霸國家公園三六九山莊等10座山莊、山屋，管理處公告回復原申請量。圖／雪霸國家公園管理處提供、吳文哲攝影
雪霸國家公園三六九山莊等10座山莊、山屋，管理處公告回復原申請量。圖／雪霸國家公園管理處提供、潘振彰攝影
雪霸國家公園三六九山莊等10座山莊、山屋，管理處公告回復原申請量。圖／雪霸國家公園管理處提供、潘振彰攝影

國家公園 疫情

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