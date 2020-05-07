癌末家屬反映探病不易　桃市衛生局：可視個案調整

衛福部於5月1日起放寬長照機構探望人數限制，但安寧病房的探望人數還是限制在1人，有民眾反映，自己的媽媽癌症末期，請看護就佔掉1個名額，家屬要去探望又只能在限制的時間內，造成非常大的困擾。對此，桃園市衛生局指出，醫院可視個案狀況，經醫師判定，例外調整探病時段、時間及人數。

桃園市議員舒翠玲認為，安養中心、護理之家等長照機構都放寬探視人數限制，安寧病房的病人「時間更緊迫」，需要更多時間與家人相處，以免造成一輩子遺憾，她也呼籲衛福部放寬安寧病房探訪人數限制。

衛生局表示，依據醫療機構因應Covid-19探病管理作業原則，目前尚屬疫情等級第一級，採取強度較高的訪客管理措施，原則上暫停家屬長時間陪病，並限制1天1人，只能依各醫院所定時間及時段前往探病。但符合例外情形有實地探訪需要時，得視例外探視情形適時調整探病時段、時間及人數。

例外情形包括，一、 病人實施手術、侵入性檢查或治療等，必須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；二、急診、加護病房或安寧病房等單位，因應病人病情說明之需要；三、其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。符合探病管制的例外情形，可適時調整探病時段、時間及人數。