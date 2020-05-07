竹市安心即時上工2.0就業博覽會 求職條件放寬

新竹市政府今天在中庭廣場舉辦安心即時上工2.0就業博覽會，放寬資格只要1年內有勞保或就業保險投保紀錄都可適用，吸引不少民眾面試、諮詢，市長林智堅說，首梯已有187人上工，市府已向中央爭取名額將增至500人，會趁此機會建立人才庫，主動媒合讓表現好的繼續留在市府服務，幫助有需要的民眾度過難關。

市府配合勞動部安心即時上工計畫，盤整各局處及附屬機關職缺，首波爭取到326個名額，上個月率先舉辦就業博覽會，共有187人即時上工，今天釋出139個工作機會，各局處在市府設攤面試，林智堅關心媒合情形，並為求職民眾打氣。

林智堅說，透過就業博覽會邀集各局處以一條龍方式便民服務，讓求職民眾了解政府政策，直接面談，馬上上工，將建立人才庫，未來有臨時人員需求，會主動媒合表現好的即時上工人員給業務單位，繼續留在市府服務，已向中央爭取更多工作機會，讓更多有需求的民眾度過難關。

市府勞工處長黃錦源說，首波187人即時上工人員以服務業居多，工作充病熱情，在各單位受到好評，因首波規定較嚴，市長向中央建議放寬，現在只要1年內有投勞保的紀錄都可報名，市府又爭取到174個名額，即時上工名額將增至500人，造福更多求職民眾，錄取後每月可有80小時工時、1萬2640元補助，最高可補助6個月。

參與即時上工的彭詩航說，她原在火鍋店擔任服務員，參加安心即時上工計畫後，學到政府運作模式及文書行政處理能力，彈性工時安排讓她可以再尋找有興趣的工作重新出發。