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竹市134位模範母親 9旬嬤、慢飛兒媽媽游荃如獲表揚
母親節將至，因應疫情，新竹市府今年取消公開表揚活動，直接將匾額送至獲模範母親獲表揚者家中；今年共134名母親獲表揚，最年長的是91歲的樓朱筱春，43歲「慢飛兒媽媽」游荃如照顧患有罕病肌肉萎縮症的孩子，辭去工作全心伴孩子克服身體與學習上的障礙，也獲表揚。
社會處指出，為彰顯各種不同母職角色形象，將祖孫、姑侄、師生、寄養家庭與長期奉獻時間致力於照顧子女及特殊境遇兒童，不限已婚、未婚，充分發揮母職角色功能者均為受表揚對象。
43歲的游荃如家中有2名孩子，其中1位是慢飛寶貝，游在經歷自責、不願面對到轉變為接受事實的過程後，決定將工作辭去，專心陪伴受治療的孩子，除白天的復健與治療，晚上也會幫孩子熱水泡腳、拉筋及按摩，辛苦卻從不間斷。
社會處指出，當孩子的罕見疾病控制不錯時，就學後全家又必須面臨另一個艱鉅任務，即使特教老師告知游荃如孩子恐有學習障礙，游也很快調整心態，積極與老師了解孩子的狀況，尋找解決方法。
游荃如說，陪伴孩子這10年，媽媽的角色反而是最為難的，孩子復健辛苦會想放棄，她仍要不斷推著孩子去跨越學習障礙，這需要無比的耐心毅力，今年獲頒模範母親，也給予她莫大的鼓舞。
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