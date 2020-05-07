桃市長警局長贈康乃馨 平鎮分局長：對媽媽的愛要即時
母親節即將到來，為了讓辛苦的母親們感受到溫暖，桃園市長鄭文燦及警察局局長陳國進，特別贈康乃馨給全市警察單位的每位同仁，平鎮警分局今天由分局長李建民代轉，提前慰勞分局內的每位偉大的媽媽，感謝她們平日的辛勞與付出，讓分局同仁備感溫馨。
平鎮警分局長李建民表示，為了讓媽媽們提前度過屬於自己的節日，市府特別準備康乃馨鮮花，並代為轉贈給每位同仁。部分年輕的女警目前雖尚未結婚，但是想到自己的母親10月懷胎，含辛茹苦的將自己扶養長大，收到分局長轉送市長、局長的康乃馨也能感受到母愛的偉大。
李建民除一一親手送上祝福外，也一併轉達市長及警局長祝福之意，同事們收到康乃馨鮮花的同時，也感受到長官的用心與溫馨。
李建民說，在母親節的前夕除了送上康乃馨鮮花給每位同仁、感謝同仁平日為工作及家庭的辛勞外，也藉此凝聚同仁間的情感及向心力。他提醒同仁「愛要即時」，因為警察工作較為忙碌，若無法於返家與母親過節，也要撥個電話向媽媽說句「母親，我愛妳」。
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