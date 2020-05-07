桃市長警局長贈康乃馨 平鎮分局長：對媽媽的愛要即時

母親節即將到來，為了讓辛苦的母親們感受到溫暖，桃園市長鄭文燦及警察局局長陳國進，特別贈康乃馨給全市警察單位的每位同仁，平鎮警分局今天由分局長李建民代轉，提前慰勞分局內的每位偉大的媽媽，感謝她們平日的辛勞與付出，讓分局同仁備感溫馨。

平鎮警分局長李建民表示，為了讓媽媽們提前度過屬於自己的節日，市府特別準備康乃馨鮮花，並代為轉贈給每位同仁。部分年輕的女警目前雖尚未結婚，但是想到自己的母親10月懷胎，含辛茹苦的將自己扶養長大，收到分局長轉送市長、局長的康乃馨也能感受到母愛的偉大。

李建民除一一親手送上祝福外，也一併轉達市長及警局長祝福之意，同事們收到康乃馨鮮花的同時，也感受到長官的用心與溫馨。