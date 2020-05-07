快訊

直播／指揮中心14:00記者會後 傳蘇貞昌、陳時中要為紓困道歉

LG印度化工廠有毒氣體外洩！ 至少6死1000人送醫

桃市長警局長贈康乃馨 平鎮分局長：對媽媽的愛要即時

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
男女同事收到康乃馨都覺得很溫馨。記者鄭國樑／翻攝
男女同事收到康乃馨都覺得很溫馨。記者鄭國樑／翻攝

母親節即將到來，為了讓辛苦的母親們感受到溫暖，桃園市長鄭文燦及警察局局長陳國進，特別贈康乃馨給全市警察單位的每位同仁，平鎮警分局今天由分局長李建民代轉，提前慰勞分局內的每位偉大的媽媽，感謝她們平日的辛勞與付出，讓分局同仁備感溫馨。

平鎮警分局長李建民表示，為了讓媽媽們提前度過屬於自己的節日，市府特別準備康乃馨鮮花，並代為轉贈給每位同仁。部分年輕的女警目前雖尚未結婚，但是想到自己的母親10月懷胎，含辛茹苦的將自己扶養長大，收到分局長轉送市長、局長的康乃馨也能感受到母愛的偉大。

李建民除一一親手送上祝福外，也一併轉達市長及警局長祝福之意，同事們收到康乃馨鮮花的同時，也感受到長官的用心與溫馨。

李建民說，在母親節的前夕除了送上康乃馨鮮花給每位同仁、感謝同仁平日為工作及家庭的辛勞外，也藉此凝聚同仁間的情感及向心力。他提醒同仁「愛要即時」，因為警察工作較為忙碌，若無法於返家與母親過節，也要撥個電話向媽媽說句「母親，我愛妳」。

平鎮警分局長李建民代表市長、局長送給同事康乃馨，並提醒記得說「媽媽我愛你」。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局長李建民代表市長、局長送給同事康乃馨，並提醒記得說「媽媽我愛你」。記者鄭國樑／翻攝

警察

延伸閱讀

金門縣長楊鎮浯走訪高齡母親 獻上康乃馨向他們賀節

溫馨母親節 永康警分局送女性同仁康乃馨

親手包裝康乃馨 新北市議員送花祝母親節

台灣房屋挺花農 五萬束康乃馨送客戶、做公益

相關新聞

航空城恐成空城？ 學者專家緊急連署籲暫緩徵收

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城接連闖關環評、土徵大會，超過1.6萬人面臨拆遷，民間團體質疑環評資料不全，將提行政訴訟撤...

航空城連過兩關農地漲翻 學者批：政府建商聯手炒地皮

桃園航空城趁疫情期間通過土地徵收，核心計畫第三跑道也闖過環評大會，開發腳步加速，8月將公告徵收，農地半年內也從每坪5、6...

竹市134位模範母親 9旬嬤、慢飛兒媽媽游荃如獲表揚

母親節將至，因應疫情，新竹市府今年取消公開表揚活動，直接將匾額送至獲模範母親獲表揚者家中；今年共134名母親獲表揚，最年...

石門水庫水位降 舢舨一不注意卡在淺灘

桃園市石門水庫集水區水位一直降，一位漁民昨駕駛小舢舨在薑母島附近捕魚時，疑未注意水位變化，結果擱淺，幸平安獲救。經濟部水利署北區水資源局表示，水庫目前供水沒問題，依中央氣象局資料，預估10日起有鋒面、對流雨影響，降雨機率和雨量都會增加。

防疫不停學！苗縣樂齡、社大 推3大主題活動

防疫期間，苗栗縣各地樂齡學習中心、社大等都停課或延後開課，縣府推出「防疫不停學」，安排樂齡故事輯徵選、工藝師認證等，讓年長者在家學習成長。

中壢安全島葉狀設計 駕駛不熟悉

桃園市中壢區主要道路口經常可見葉子形狀設計的安全島，旁邊還有數根黃色防撞桿。民眾向市議員黃敬平反映，駕駛人轉彎時輪胎有可能擦碰安全島前緣，質疑設計錯誤。

獲3千萬補助 竹縣將照顧偏鄉弱勢

新竹縣教育處獲中央補助3千多萬元，將投入縮短城鄉教育差距並照顧原住民等弱勢族群學生、提升營養師設置比率等，讓偏鄉和弱勢學生獲得更多教育資源。

老翁摔車 家屬：下水道蓋板惹禍

桃園市近年開展汙水下水道等重大工程，一名溫姓老翁上月6日騎電動腳踏車行經下水道工程的覆工蓋板，隨即重摔倒地，頭部受創昏迷十多天，市議員蘇家明昨天質詢時直言，是「血淋淋的教訓」，要求水務局慰問協助家屬，也要求做好巡檢避免意外發生。

擴大紓困桃園市首日受理1142件 中壢359件最多

行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，加碼補助無保弱勢工作者，桃園市13個區公所今都湧現諮詢、申請人潮，歷經1整天受理，桃...

年逾古稀仍熱心公務 賽夏族媽媽獲選模範母親

75歲五峰鄉賽夏族夏元妹，30幾歲喪偶後獨自拉拔6個子女長大成家，曾任3屆鄰長、2任調解委員、婦女會監事，熱心公共服務，...

通霄海水浴場形塑夕陽沙灘公園 今夏能否下水有變數

曾是中部地區規模最大、最負盛名的通霄海水浴場，去年通霄鎮公所恢復開放後，持續至今維持免費入場型態，鎮公所以形塑「夕陽沙灘...

心臟血管移植手術平安過關 桃園阿嬤慨捐190萬復康巴士

桃園市61歲市民吳陳秀蘭平時熱心公益，去年因心臟疼痛就醫，發現血管萎縮須緊急進行動脈繞道手術，她擔心手術風險發願若平安度...

熱門新聞

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

清大高材生棄竹科 遠赴東非教書圓夢

怕紓困金被銀行扣押？新北勞工局：可申請現金支票

影／林森北冷清清...全台最強消費力隨「八大」崩壞

人工授孕產下3胞胎 澄清醫院動員12醫護順利接生

擴大紓困桃園市首日受理1142件 中壢359件最多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。