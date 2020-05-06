紓困萬元之亂 癥結在拿不出證明算不清收入

「無保工作者紓困1萬元」今天受理申請，打零工、流動攤販、連出家人都來了；然而拿不出工作受影響的確切證明，大多數人白跑一趟，公所承辦人員人仰馬翻，縣市政府趕忙自訂簡化程序，希望能盡快照顧到艱苦人。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等無保工作者，放寬急難救助標準，今天開始受理申請，鄉鎮區公所多數出現混亂場面，還有接不完的詢問電話。

從今天一整天的情形來看，疫情風暴中，在社會底層掙扎求生的勞工浮出檯面。台中打零工陳姓男子就說，工地都是直接拿現金，哪裡會有薪資匯款證明，已經1個多月沒工作，聽到有政府補助就到公所申請。

王姓婦人替在夜市擺攤的兒子到公所詢問申請資訊，她說，兒子平常在夜市擺攤賣水果，近1個多月收入幾乎只剩1成，要付房貸還要付小孩學費，雖然補助不多，但若能申請補助不無小補。

另有羅姓出家人表示，平日到各廟宇參加法會或參加各種宗教活動，都有功德金的收入，如今大多法會取消，在收入減少下希望申請紓困，但真的不知道要如何提出工作證明。

以南投縣南投市公所來說，一早就許多民眾排隊等開門辦紓困，結果許多人都因資料不齊而白跑；苗栗縣各公所同樣有申請人因證件不齊遭退回等，以苗栗市公所為例，上午有近百人次申請，僅5人完成收件。

民眾七嘴八舌詢問如何證明工作受影響，台北市萬華區公所還一直拿大聲公說明政策，承辦基層公務員不厭其煩說明提供進出貨等相關證明，以利後續審核，但每個行業狀況不一，更的民眾聽完當場就火氣大。

新竹縣竹東鎮公所承辦人員說，申請人大多因資料準備不足或未符合申請資格遭退回，因此，盼中央能提出更明確依據，讓基層人員能有參考審核標準。

基隆市政府社會處表示，申請表格上雖有載明家戶每月平均收入計算方式，但仍有不少民眾反映計算方式複雜，一時間難以理解。

抱著小孩子排隊的莊姓女子告訴中央社記者，如果公所可以直接受理現有的資料，審查若發現文件不齊再通知補件，這樣就不需要排隊慢慢等。

有的縣市首長看到這些亂象，例如新北市，趕忙宣布認定從寬、資料從簡、發放從速，讓較難出示職業證明的民眾，例如街頭玉蘭花小販、算命師、資源回收業者與白牌計程車運將，先吃顆定心丸。

新竹市政府協助主動簡化流程與文件，只要出示切結書、戶籍謄本與全戶帳戶證明等3項文件即可申請，今天受理超過700件申請。另外，台南市許多公所採先收件、再要求補件方式辦理。