快訊

欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

紓困萬元之亂 癥結在拿不出證明算不清收入

中央社 / 台北6日綜合報導
行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等無保工作者，放寬急難救助標準，今天開始受理申請。 圖／報系資料照片
行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等無保工作者，放寬急難救助標準，今天開始受理申請。 圖／報系資料照片

「無保工作者紓困1萬元」今天受理申請，打零工、流動攤販、連出家人都來了；然而拿不出工作受影響的確切證明，大多數人白跑一趟，公所承辦人員人仰馬翻，縣市政府趕忙自訂簡化程序，希望能盡快照顧到艱苦人。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，行政院日前宣布擴大紓困方案，針對舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販、個人接案等無保工作者，放寬急難救助標準，今天開始受理申請，鄉鎮區公所多數出現混亂場面，還有接不完的詢問電話。

從今天一整天的情形來看，疫情風暴中，在社會底層掙扎求生的勞工浮出檯面。台中打零工陳姓男子就說，工地都是直接拿現金，哪裡會有薪資匯款證明，已經1個多月沒工作，聽到有政府補助就到公所申請。

王姓婦人替在夜市擺攤的兒子到公所詢問申請資訊，她說，兒子平常在夜市擺攤賣水果，近1個多月收入幾乎只剩1成，要付房貸還要付小孩學費，雖然補助不多，但若能申請補助不無小補。

另有羅姓出家人表示，平日到各廟宇參加法會或參加各種宗教活動，都有功德金的收入，如今大多法會取消，在收入減少下希望申請紓困，但真的不知道要如何提出工作證明。

以南投縣南投市公所來說，一早就許多民眾排隊等開門辦紓困，結果許多人都因資料不齊而白跑；苗栗縣各公所同樣有申請人因證件不齊遭退回等，以苗栗市公所為例，上午有近百人次申請，僅5人完成收件。

民眾七嘴八舌詢問如何證明工作受影響，台北市萬華區公所還一直拿大聲公說明政策，承辦基層公務員不厭其煩說明提供進出貨等相關證明，以利後續審核，但每個行業狀況不一，更的民眾聽完當場就火氣大。

新竹縣竹東鎮公所承辦人員說，申請人大多因資料準備不足或未符合申請資格遭退回，因此，盼中央能提出更明確依據，讓基層人員能有參考審核標準。

基隆市政府社會處表示，申請表格上雖有載明家戶每月平均收入計算方式，但仍有不少民眾反映計算方式複雜，一時間難以理解。

抱著小孩子排隊的莊姓女子告訴中央社記者，如果公所可以直接受理現有的資料，審查若發現文件不齊再通知補件，這樣就不需要排隊慢慢等。

有的縣市首長看到這些亂象，例如新北市，趕忙宣布認定從寬、資料從簡、發放從速，讓較難出示職業證明的民眾，例如街頭玉蘭花小販、算命師、資源回收業者與白牌計程車運將，先吃顆定心丸。

新竹市政府協助主動簡化流程與文件，只要出示切結書、戶籍謄本與全戶帳戶證明等3項文件即可申請，今天受理超過700件申請。另外，台南市許多公所採先收件、再要求補件方式辦理。

疫情

延伸閱讀

紓困1萬元簡化手續 帶身分證簽切結書即可申請

【重磅快評】從玉蘭花到彰化阿嬤 蔡英文的錢不好拿？

花漲價了！中央紓困成玉蘭花之亂 中巿議員：多人批去賣

「嘉玲」沒來！ 新增1旅外工作者新冠肺炎境外確診個案

相關新聞

擴大紓困桃園市首日受理1142件 中壢359件最多

行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，加碼補助無保弱勢工作者，桃園市13個區公所今都湧現諮詢、申請人潮，歷經1整天受理，桃...

年逾古稀仍熱心公務 賽夏族媽媽獲選模範母親

75歲五峰鄉賽夏族夏元妹，30幾歲喪偶後獨自拉拔6個子女長大成家，曾任3屆鄰長、2任調解委員、婦女會監事，熱心公共服務，...

通霄海水浴場形塑夕陽沙灘公園 今夏能否下水有變數

曾是中部地區規模最大、最負盛名的通霄海水浴場，去年通霄鎮公所恢復開放後，持續至今維持免費入場型態，鎮公所以形塑「夕陽沙灘...

心臟血管移植手術平安過關 桃園阿嬤慨捐190萬復康巴士

桃園市61歲市民吳陳秀蘭平時熱心公益，去年因心臟疼痛就醫，發現血管萎縮須緊急進行動脈繞道手術，她擔心手術風險發願若平安度...

桃園紓困受理近2千件 同戶居住地不同從寬也能申請

中央擴大發放紓困金，無保工作符合資格者每戶最少可領1萬元，桃園市中壢區公所上午湧進上千人諮詢，公所人員忙得不可開教，市長...

98歲阿嬤勤儉持家、刻苦耐勞 苗栗縣表揚18名模範母親

母親節將屆，苗栗縣政府今天表揚18鄉鎮市模範母親代表，因應新冠肺炎疫情警報仍未解除，特別縮小規模辦理，縣長徐耀昌及太太蔡...

新生醫專742生加冠效法「南丁格爾」 防疫戰場健康關懷服務

桃園市新生醫專今天慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮，儀式中由師長們引燃燭光點亮每一位學生手中...

萬人挺醫護！ 憨兒送出一萬朵手作玫瑰花

真善美社會福利基金會每年母親節都會義賣憨兒的手作玫瑰花，原受到疫情影響，截至4月中旬時銷售還不及往年的一成，期間有民眾訂...

石門水庫水位降 漁民舢舨困淺灘 薑母島碼頭又陷泥地

石門水庫集水區水位一直下降，薑母島碼頭成泥地，北區水資源局上周清理淤泥並鋪浮台，結果3天後水位再退又成泥地，島上住家怨有...

桃市居家隔離個位數 幾乎都是空姐機組員

國內連續23天沒有本土確診案例，疫情發展趨緩，桃園市政府截至4日全市列管居家隔離人數剩下9人，其中7人都是航空公司空姐及...

桃園路口人行道新設計「島頭」擋車 更安全、更危險？

桃園市平鎮、中壢區主要道路口經常可見採葉子葉子狀設計的安全島，旁邊還有數根黃色防撞桿。民眾向市議員黃敬平反映，不少汽車用...

竹市府「校園降溫計畫」 28校今年完成冷氣裝設

每年夏季的氣溫一路飆升，新竹市府自108年起3年投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，要讓全市共46所公立國中小「班班有...

熱門新聞

北部40多歲男確診漢他病毒 但並未遭老鼠咬傷

北部首例漢他出血熱在基隆 衛生局：巿場、夜市高危險

小孩喊「草包下台」 葉匡時感嘆「操弄純淨的孩子」

驚！抹茶山步道板座椅竟遭人拆毀丟山坡 遊客大罵惡劣

影／電影拍攝聖地基隆迴車塔一夜變樣 塗鴨客狂噴

想吃極品貢丸？ 網曝關鍵再揭新竹一「神秘美食」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。