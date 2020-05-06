清大高材生棄竹科 遠赴東非教書圓夢

人各有志，清華大學材料所學生洪宜筠畢業後，不跟隨「主流」是到新竹科技大廠就業，反而隻身前往東非的坦尚尼亞教書。她勇闖國際，去年9月也迎來坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba來清華大學攻讀碩士，成為清大首名來自坦尚尼亞的學生，她們的築夢故事激勵許多人要敢築夢。

42歲Grace個兒不高，約莫一米五上下，走在清大的校園中，黝黑的皮膚、俐落的短髮，眼睛炯炯有神。這一天她等了好多年，感動這一路走來清大朋友洪宜筠、教授彭宗平、指導教授謝豐帆的支持。

台灣與坦尚尼亞相距9893公里，她們如何在夢想的交會點相遇？故事要從2017年洪宜筠參加清大坦尚尼亞志工團說起，她以8周走訪該國各地，看見在地的貧困與對知識的渴求，心裡埋下清大畢業後到坦尚尼亞任教的種子。只是環顧身旁畢業的同學，大多到竹科大廠任職，要走一條非主流的路，讓她再三猶豫。

「勇敢去闖，到80歲都會懷念這段經歷！」指導老師彭宗平鼓勵洪宜筠圓夢，到坦尚尼亞貢獻己力，雖然順利取得MARUCO大學的講師身分，但第一站就遇到困難。坦尚尼亞以史瓦希利語為官方語言，洪宜筠一句都不會說，學校請小學老師Grace當她的語言教師，協助她融入在地，更帶著她到附近鄉村，分享成長歷程。

Grace從小就渴望求學，但家境貧寒，她的小學生活有一半都在玉米田打工，因工作態度獲得雇主賞識，決定支持她一圓求學夢，最終取得教師證照成為小學老師，並完成大學學程，下一個夢想就是出國深造，改變自己的生活，「我不想認命，我想成為孩子與學生們的榜樣」。

彭宗平表示，有一次Grace分享「希望有機會到台灣念書」，他被Grace的熱情與努力感動，決定支持她，去年9月終於跨海來台就讀清大語言學研究所，洪宜筠則在坦尚尼亞教書一年半後返國就業，兩人在台灣相遇。

Grace的14歲女兒寫了一封信，要母親放心「我們會每天為妳祈禱，追求妳的夢，不要忘了我們」。如今兩名孩子住校，另一名幼兒由外婆照顧，Grace提及孩子的獨立與支持，不禁紅了眼眶。

Grace用行動證明，遇到困難不要放棄，她曾任小學與瑞典遠距教學的推動者，遠赴瑞典兩週交流，幫助不少學生開拓眼界。她表示，未來返鄉希望能蓋一所學校，告訴村莊的孩童「只要懷抱熱情，世上沒什麼夢想追尋不到」，雖然求學路不好走，但她願意支持他們，鼓勵更多孩子讀書、翻轉生活。