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清大高材生棄竹科 遠赴東非教書圓夢

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（左）則來台攻讀碩士，她感動洪宜筠（右）不但沒有懷疑，更多次回應「妳可以做得到」，一席話讓她更堅定面對挑戰的意志。圖／教授彭宗平提供
坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（左）則來台攻讀碩士，她感動洪宜筠（右）不但沒有懷疑，更多次回應「妳可以做得到」，一席話讓她更堅定面對挑戰的意志。圖／教授彭宗平提供

人各有志，清華大學材料所學生洪宜筠畢業後，不跟隨「主流」是到新竹科技大廠就業，反而隻身前往東非的坦尚尼亞教書。她勇闖國際，去年9月也迎來坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba來清華大學攻讀碩士，成為清大首名來自坦尚尼亞的學生，她們的築夢故事激勵許多人要敢築夢。

42歲Grace個兒不高，約莫一米五上下，走在清大的校園中，黝黑的皮膚、俐落的短髮，眼睛炯炯有神。這一天她等了好多年，感動這一路走來清大朋友洪宜筠、教授彭宗平、指導教授謝豐帆的支持。

台灣與坦尚尼亞相距9893公里，她們如何在夢想的交會點相遇？故事要從2017年洪宜筠參加清大坦尚尼亞志工團說起，她以8周走訪該國各地，看見在地的貧困與對知識的渴求，心裡埋下清大畢業後到坦尚尼亞任教的種子。只是環顧身旁畢業的同學，大多到竹科大廠任職，要走一條非主流的路，讓她再三猶豫。

「勇敢去闖，到80歲都會懷念這段經歷！」指導老師彭宗平鼓勵洪宜筠圓夢，到坦尚尼亞貢獻己力，雖然順利取得MARUCO大學的講師身分，但第一站就遇到困難。坦尚尼亞以史瓦希利語為官方語言，洪宜筠一句都不會說，學校請小學老師Grace當她的語言教師，協助她融入在地，更帶著她到附近鄉村，分享成長歷程。

Grace從小就渴望求學，但家境貧寒，她的小學生活有一半都在玉米田打工，因工作態度獲得雇主賞識，決定支持她一圓求學夢，最終取得教師證照成為小學老師，並完成大學學程，下一個夢想就是出國深造，改變自己的生活，「我不想認命，我想成為孩子與學生們的榜樣」。

彭宗平表示，有一次Grace分享「希望有機會到台灣念書」，他被Grace的熱情與努力感動，決定支持她，去年9月終於跨海來台就讀清大語言學研究所，洪宜筠則在坦尚尼亞教書一年半後返國就業，兩人在台灣相遇。

Grace的14歲女兒寫了一封信，要母親放心「我們會每天為妳祈禱，追求妳的夢，不要忘了我們」。如今兩名孩子住校，另一名幼兒由外婆照顧，Grace提及孩子的獨立與支持，不禁紅了眼眶。

Grace用行動證明，遇到困難不要放棄，她曾任小學與瑞典遠距教學的推動者，遠赴瑞典兩週交流，幫助不少學生開拓眼界。她表示，未來返鄉希望能蓋一所學校，告訴村莊的孩童「只要懷抱熱情，世上沒什麼夢想追尋不到」，雖然求學路不好走，但她願意支持他們，鼓勵更多孩子讀書、翻轉生活。

清大坦尚尼亞志工團成立已13年，Grace近期加入團隊，她的成長故事激勵志工團夥伴的心，Grace也擔任語言和文化的媒介者，要讓更多台灣人深度認識坦尚尼亞，一同為縮短當地數位落差盡心力。

清華大學畢業的學生洪宜筠（右一）前往東非的坦尚尼亞教書。坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（中）則來台攻讀碩士，兩人的築夢都有教授彭宗平（左一）的協助，圖為學生與教授一家在台灣的合影。圖／教授彭宗平提供
清華大學畢業的學生洪宜筠（右一）前往東非的坦尚尼亞教書。坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（中）則來台攻讀碩士，兩人的築夢都有教授彭宗平（左一）的協助，圖為學生與教授一家在台灣的合影。圖／教授彭宗平提供
Grace與教授彭宗平分享自己的築夢過程。記者郭政芬／攝影
Grace與教授彭宗平分享自己的築夢過程。記者郭政芬／攝影
清大坦尚尼亞志工團成立已13年，Grace近期加入團隊，穿著團隊的制服，她的成長故事激勵志工團夥伴的心。記者郭政芬／攝影
清大坦尚尼亞志工團成立已13年，Grace近期加入團隊，穿著團隊的制服，她的成長故事激勵志工團夥伴的心。記者郭政芬／攝影
坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（中）則來台攻讀碩士，清大教授彭宗平（左）他被Grace的熱情與努力感動，決定支持她的夢想路。圖／教授彭宗平提供
坦尚尼亞的小學老師Grace Mayemba（中）則來台攻讀碩士，清大教授彭宗平（左）他被Grace的熱情與努力感動，決定支持她的夢想路。圖／教授彭宗平提供
42歲的Grace（左）個兒不高，約莫一米五上下，走在清大的校園中，黝黑的皮膚、俐落的短髮，眼睛炯炯有神，自信的模樣引人注目，她相當感動清大教授彭宗平（右）支持她的夢想路。記者郭政芬／攝影
42歲的Grace（左）個兒不高，約莫一米五上下，走在清大的校園中，黝黑的皮膚、俐落的短髮，眼睛炯炯有神，自信的模樣引人注目，她相當感動清大教授彭宗平（右）支持她的夢想路。記者郭政芬／攝影

坦尚尼亞 清大 官方語言

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