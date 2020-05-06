擴大紓困桃園市首日受理1142件 中壢359件最多

行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，加碼補助無保弱勢工作者，桃園市13個區公所今都湧現諮詢、申請人潮，歷經1整天受理，桃園市社會局統計，全市首日受理

共1142件，以中壢區359人最多，市府社會局指出，公所收件後將審其存款與收入，符合資格會在5天內核撥，也提醒紓困方案受理至6月底，民眾不用急著這幾天申請。

桃園市社會局彙整各公所受理急難紓困情形，中壢359件、桃園224件、八德128件、楊梅113件、龜山84件、蘆竹85件、平鎮35件、大溪31件、龍潭27件、大園20件、新屋18件、觀音9件、復興9件，總計1142件。

市府社會局指出，公所收件之後，將審查其家戶存款平均下來，是否平均符合每人每月最低生活費在2倍以下的規定，原則會請申請人要檢附全戶的存摺影本，但實務上確實有申請人無法檢附，此部分不用擔心可授權公所查調，公所可查詢其財稅資料審核，若符合資格會在5天內撥款。

行政院今天下午也開記者會說明，提醒民眾若要申請擴大急難紓困，應該要攜帶身分證、因疫情影響工作的證明，若無證明可簽切結書；另外還要攜帶全戶人口存摺、未具有其他保險身分，以及未領取其他政府紓困補助證明，但若沒有以上三項證明，政府也可以直接幫忙查，盡量簡化便民。

桃園市政府指出，此方案主要為補助因疫情影響家庭勞工，資格須為原有工作，因疫情請假或無法工作、收入減少，且未加入軍、公、教、勞、農保、未領有其他紓困補助。

發放急難紓困金以家戶為單位，其家戶存款須為平均每人每月最低生活費1.5倍至2倍（桃園為2萬2922至3萬562元）可領1萬元急難紓困金、若平均每人每月最低生活費1.5倍（桃園2萬2922元）以下，可領1至3萬元急難紓困金。