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年逾古稀仍熱心公務 賽夏族媽媽獲選模範母親

聯合報 / 記者張雅婷／連線即時報導
縣長楊文科（左二）、五峰鄉長葛忠義、縣議員張益生等一行人今天下午至大隘村高峰部落，拜訪五峰鄉模範母親獲獎者夏元妹（中），夏元妹穿著夏賽族傳統服飾、唱著賽夏童謠迎賓。
縣長楊文科（左二）、五峰鄉長葛忠義、縣議員張益生等一行人今天下午至大隘村高峰部落，拜訪五峰鄉模範母親獲獎者夏元妹（中），夏元妹穿著夏賽族傳統服飾、唱著賽夏童謠迎賓。

75歲五峰鄉賽夏族夏元妹，30幾歲喪偶後獨自拉拔6個子女長大成家，曾任3屆鄰長、2任調解委員、婦女會監事，熱心公共服務，她也是五峰鄉賽夏族傳統文化核心價值促進會理事，致力傳承賽夏族的音樂和歲時祭儀，今年獲得新竹縣模範母親的肯定。

母親節前夕，縣長楊文科、五峰鄉長葛忠義、縣議員張益生等一行人今天下午至大隘村高峰部落，拜訪五峰鄉模範母親獲獎者夏元妹，夏元妹穿著夏賽族傳統服飾、唱著賽夏童謠迎賓，現場洋溢溫馨的氣氛。

楊文科表示，夏元妹曾榮獲106及109年五峰鄉模範農家婦女獎、108年重陽節模範老人獎的肯定，「不向逆境低頭」、「服務社會」、「活到老 學到老」的精神，是孩子也是社會的典範，當選模範母親實至名歸。

夏元妹平時務農維生，先生過世後，為了讓子女過更好的生活，考取丙級餐飲執照在鄉內開餐飲店改善經濟，繁忙之餘也不忘督促子女為人處事道理，子女在夏元妹教導下，均有良好的工作及美滿的家庭，長女朱惠梅為護理長已自榮民醫院退休，二女朱惠琴於餐飲業服務，長男朱南星為五峰鄉公所愛心巴士駕駛，四女朱慧麗、五女朱小萍及六女朱靜宜皆為家庭主婦，家庭和樂令人稱羨。

夏元妹是賽夏族人，對文化流失非常憂心，除了在國立傳藝中心、台灣音樂館、台灣音樂資訊交流平台中，留下與族人合唱的賽夏「歡樂歌」音檔，也以族群耆老的角色提供資訊，協助賽夏族歲時祭儀教材的編纂。

賽夏族 模範母親 楊文科

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