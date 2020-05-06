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通霄海水浴場形塑夕陽沙灘公園 今夏能否下水有變數

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片
通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片

曾是中部地區規模最大、最負盛名的通霄海水浴場，去年通霄鎮公所恢復開放後，持續至今維持免費入場型態，鎮公所以形塑「夕陽沙灘公園」為目標，今年並將主打露營區，盼賦予這處老牌海水浴場新生命。

炎炎夏日即將來臨，正是逐浪戲水的好時節，但通霄海水浴場20多年來不斷面臨經營、環境變化等衝擊，委外營運飽受挑戰，也經歷封場閒置的難堪歷程；去年通霄鎮長陳漢志喊出「自己故鄉自己顧」口號，號召全鎮各社區600名環保志工到海水浴場進行環境大整頓，隨後在6月恢復開放，一度採取鎮內消費100元換入場券的模式開放遊客入場，但現已改為全面免費入場，希望鼓勵遊客在場內消費。

陳漢志指出，通霄海水浴場去年6月後一直持續開放至今，去年夏季招聘海水浴場救生員後，6月1日至9月30日並開放遊客下水，但今年救生員招標案第一次流標，能否順利標出有變數，萬一無法標出，今夏可能無法開放遊客戲水，屆時會豎立告示牌，並派遣人員在岸邊巡邏勸阻遊客。

陳漢志表示，通霄海水浴場條件優越、沙灘及腹地遼闊，還有大片林蔭，鎮公所致力形塑為「夕陽沙灘公園」，今年並將主打露營區主題，估計可設200帳，讓親子、遊客徜徉在海灘及林蔭的舒適環境。

通霄鎮公所目前每天上午8點到下午6點開放通霄海水浴場，鎮公所歡迎各地民眾來體驗迷人的海水浴場風情，感受通霄小鎮的人文、自然之美，海水浴場周邊還有虎頭山公園、通霄神社等景點，都值得遊客造訪。

通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片
通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片
通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片
通霄海水浴場擁有優越、寬廣的海灘環境，是逐浪戲水的好去處。本報資料照片

海水浴場 露營區 沙灘

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