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心臟血管移植手術平安過關 桃園阿嬤慨捐190萬復康巴士
桃園市61歲市民吳陳秀蘭平時熱心公益，去年因心臟疼痛就醫，發現血管萎縮須緊急進行動脈繞道手術，她擔心手術風險發願若平安度過就要捐助市府購買復康巴士，幸手術順利也讓她體認到生命珍貴，因此將保險理賠金與積蓄共190萬元捐出，購買1輛高頂復康巴士，桃園市長鄭文燦今代表受贈，肯定吳陳秀蘭暖舉，市府會好好運用。
吳陳秀蘭長期在八德區大忠國小擔任導護志工十多年，近年來儘管身體微恙仍熱心公益、定期捐款，她謙稱「能做就盡量做」，不過去年4月面臨人生轉捩點，還好順利完成心臟大手術，現在身體健康，在家人支持之下，捐給市府一輛高頂復康巴士還願。
吳陳秀蘭今天下午與丈夫吳書文、2名女兒與女婿與小外孫一起到市府參加捐贈儀式，也開心和全新亮相的復康巴士留下珍貴合影，盼車輛上路後幫助更多身障者與家庭。
鄭文燦、社會局長鄭貴華都出席捐贈儀式，感謝吳家人的無私捐贈，鄭文燦說，桃園市持續汰舊換新復康巴士，目前車輛數共有180輛，分南北區營運，主要服務身障市民朋友就醫、就學等接送需求，統計有9千3百人登記使用，每年接送35萬趟，先前轄內護理之家有護理師確診，復康巴士也派上用場，協助後送機構內的長者到他處安置。
「助人最樂、服務最好！」鄭文燦說，桃園市復康巴士使用量逐年提高，很需要新車投入營運或作為舊車汰換運用，吳陳秀蘭女士為個人捐贈，也特別難得，相信搭乘者心裡都會感受到溫暖，市府也會好好運用這份愛心，也盼更多企業或個人響應。
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