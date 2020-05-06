桃園紓困受理近2千件 同戶居住地不同從寬也能申請

中央擴大發放紓困金，無保工作符合資格者每戶最少可領1萬元，桃園市中壢區公所上午湧進上千人諮詢，公所人員忙得不可開教，市長鄭文燦下午主持防疫會議點名13區區長報告受理狀況，有公所指出，很多民眾反映同戶籍但居住地不一無法申請，鄭指示各公務員從寬認定，最後由他負責。

鄭文燦表示，紓困精神在於疫情帶來工作收入減少，對於共同生活的家戶要採取從寬認定，假設同一家戶成員住在不同地方、沒有共同生活且均符合資格，理應可分開申請，比如兩兄弟各居外地，但戶口仍在父母住的鄉下，投票都回去投，只要照他們分開居住的事實給予彈性申請。

另外，當事人可以說明他共同生活的家人多少個或提供戶籍謄本證明，若家戶存摺無法搜集齊全，也可以授權給公所人員直接線上查詢財稅資料，地方社會課因辦理中低收入戶資料，所以有權限線上查詢，原則上用最短的工作時數完成，未來特殊個案則由各公所會同社工人員從寬認定。

鄭文燦也說，中央紓困金1億3600萬，預計可支持超過1萬人，若金額不夠，衛福部表示可以核實申請，原則上根據申請進度來爭取增加額度，今天桃園市申請過關將近2000人。

中壢區長吳宏國表示，公所區分質詢、收件受理，及書寫區，把人潮區隔分流，截至今中午有1000多人諮詢，承辦人把說明事項等用A4表格連同聲明書交付，現場也準備風扇、冰塊。

桃園區副區長胡美華說，桃園區和中壢區一樣將申請、諮詢櫃台區分，大部分聲請者為臨時工無特定雇主，會使用切結書處理，截至中午12點約有6、700人諮詢，實際受理收件130件。

八德區長邱瑞朝指出，諮詢超過500人，受理84件，大多數人反應這次中央以家戶為單位，但實際家裡有2人符合資格，只能1人申請，民眾普遍會誤解。

新屋區長姜義坤也提到，也有民眾反應，雖然戶籍為同一戶，但兄弟姊妹實際分散住在外面，申請上較難認定。另外，龜山區、龍潭、大溪區、蘆竹區、平鎮區、楊梅區、大園區、觀音區及復興區等，上午受理最少9件，最多100多件，大致秩序良好。