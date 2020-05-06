98歲阿嬤勤儉持家、刻苦耐勞 苗栗縣表揚18名模範母親

母親節將屆，苗栗縣政府今天表揚18鄉鎮市模範母親代表，因應新冠肺炎疫情警報仍未解除，特別縮小規模辦理，縣長徐耀昌及太太蔡麗卿頒贈「慈愛光輝」匾額向她們致敬，祝福「母親節快樂」！

今年母親節受到疫情擾亂，苗栗縣政府原本有計畫直接到家表揚模範母親，徐耀昌考量母親節是彰顯母愛特別的日子，防疫的前提下，縮小規模在縣政府第二辦公大樓國際會議廳，模範母親代表原則由1名眷屬陪同，必須量測額溫、酒精消毒手部，室內保持通風，並採梅花座位，全程戴口罩，僅有在拍照暫時拿下。

18名模範母親代表分別是苗栗市詹美鳳、頭份林廖幸妹、苑裡郭沈玉珠、通霄吳張桂枝、竹南楊翠萍、後龍謝陳鳳、卓蘭朱許櫻月、大湖張蕭茲妹、公館何謝澄枝、銅鑼邱玉秋、南庄葉羅圓妹、頭屋何鄭春香、三義林吳芹妹、西湖劉桂蘭、造橋高徐春英、三灣林秋妹、獅潭劉秀梅、泰安柯李玉珍。

其中，林吳芹妹最年長98歲，她勤儉持家、刻苦耐勞，並熱心公益；詹美鳳擔任多個社團理事長，多次捐款幫助弱勢；林廖幸妹早期家庭經濟拮据，辛苦養育8名子女事業有成；郭沈玉珠已經85歲，依然教導藺草技藝，傳承苑裡特色；楊翠萍是績優志工，擔任龍山社區總幹事，熱心社區發展工作；何鄭春香用心照顧鄰里，曾陪伴獨居老人夜宿長達3年。

徐耀昌、蔡麗卿致贈模範母親代表「慈愛光輝」匾額，獻上康乃馨花束，並為她們戴上金戒指，讚揚她們善盡母職、為母則強的精神，立委徐志榮太太王慧珍、縣議員湯維岳、張佳玲、溫宜靜、許櫻萍、獅潭鄉長謝春梅、卓蘭鎮長詹錦章、通霄鎮長陳漢志、三義鄉長呂明忠、頭屋鄉長徐鑫榮、西湖鄉長高阿賜、公館鄉長曾美露等人皆到場祝賀。