降低疫情影響 苗栗縣推3大主題終身學習活動

苗栗縣政府鼓勵防疫期間學習不中斷，整合縣內樂齡學習中心、社區大學、部落大學等，推出攝影比賽、故事輯徵選及工藝師認證3大主題活動，鼓勵民眾終身學習課程，充實生活。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊各行各業，各地社區大學、樂齡學習中心課程也受到影響，苗栗縣政府教育處整合樂齡學習中心資源、社區大學、原住民部落大學課程及資源，鼓勵民眾防疫期間，在家依然可以保持學習習慣，落實終身學習精神。

教育處今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會，通霄樂齡學習中心學員示範表演非洲鼓和佛朗明哥舞蹈，學員指出，防疫期間採分梯次彈性上課，同時錄影分享到群組，讓其他學員在線上學習；另外，也有長者現場分享故事輯的寫作成果，展現樂齡學習讓生活更精彩。

苗栗縣長徐耀昌與教育處長邱廷岳、樂齡中心學員、社區大學幹部等人，共同開啟「終身學習‧幸福苗栗」之鑰，宣示讓學員「防疫不停學」，並推出3大主題，包括社區大學「貓裏印象」攝影比賽，紀錄苗栗的人文特色及風景；樂齡學習中心「樂齡故事輯」徵選，鼓勵長輩寫下學習心得和樂趣，年底將蒐集成冊贈送給投稿者；部落大學「工藝師認證」計畫，鼓勵原住民持續精進手工藝，建立個人品牌。

邱廷岳表示，縣內有18個樂齡學習中心、2所社區大學及1所原住民部落大學，並連結22個幸福學院和3所新住民學習中心，提供多元豐富的學習課程及資源，歡迎民眾加入學習行列。