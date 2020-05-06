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新生醫專742生加冠效法「南丁格爾」 防疫戰場健康關懷服務

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
師長們引燃燭光點亮每一位學生手中的蠟燭，象徵傳承和燃起心中的熱忱，期望未來在護理界發光發熱。圖／桃園市新生醫專提供
師長們引燃燭光點亮每一位學生手中的蠟燭，象徵傳承和燃起心中的熱忱，期望未來在護理界發光發熱。圖／桃園市新生醫專提供

桃園市新生醫專今天慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮，儀式中由師長們引燃燭光點亮每一位學生手中的蠟燭，象徵傳承和燃起心中的熱忱，期望未來在護理界發光發熱。師生們誓言效法南丁格爾當年在戰場上照護罹患傷寒、霍亂傷兵的精神，還有她倡議的4心「愛心、耐心、細心和責任心」對待每一位病人。

學弟妹為了在加冠典禮向抗疫中的學長姐們致意，特別拍攝一段加油打氣的影片，感佩學長姐站在第一線奮勇當先的守護國人的健康，自己畢業後也會毅然決然追隨他們的腳步。

新生醫專目前是全國男護生最多的學校，約占學生總人數一成，今天742位學生加冠。學生卜令美的媽媽是瓜地馬拉人，她因為嚮往助人為樂的人生真諦選讀護理；楊家豪是64位加冠男護生之一，他認為男護出路好又可以助人，他的姊姊也是新生護理畢業。

今天加冠生還有46位原住民族男護生，林憲暐從小看到原鄉醫療資源不足，發願畢業後回原鄉服務，面對疫情當前，大家都說只要學好專業，既可以保護自己，又能照護患者何懼之有。

新生醫專校長駱俊宏博士表示，今年是南丁格爾200周年誕辰紀念，適逢新冠肺炎肆虐全球，世界各地對護理人員艱辛付出、勇敢陪伴病人抵抗病毒，無不由衷感佩護理人員宛如當年被稱為｢上帝派來的天使｣南丁格爾，扮演抗疫前線的關鍵性腳色，因此今年的國際護師節特別有感。

校方表示，加冠對護理科的學生而言，就是效法南丁格爾的誓言和她提出的4心。為了能完成薪火相傳的重大意義，新生醫專加冠活動也遵守防疫的規定，未邀請家長觀禮，典禮由各班代表留在主會場，其他學生在各班教室，戴上口罩、保持社交距離依序進入會場加冠，學校採線上直播讓親友可以同步觀看加冠典禮。

典禮中新生醫專董事長劉奕彩也勉勵加冠同學，戴上帽子、別上臂章，就是對同學的肯定，在這一刻要傳達的不僅是對未來的祝福，更希望帶給同學信心及勇氣，未來肯定可以勝任護理工作。

新生醫專還請加冠的學生將粉紅色口罩繪上微笑圖案，期勉自己進入職場在面對疫情時，要記得學校H.S.C的核心理念：健康(health) 、關懷(caring)、 服務(service)，要用正向積極的態度面對疫情的挑戰，口罩之下仍要保有微笑及關懷自己和他人的心，藉著微笑口罩的活動傳達對彼此關懷，疫情也讓人體認到醫療團隊及護理工作的重要，希望同學要更努力學習成為優秀的護理師，謹記服務社會大眾的使命。

新生醫專慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮。圖／新生醫專提供
新生醫專慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮。圖／新生醫專提供
新生醫專校長駱俊宏博士表示，新冠肺炎肆虐全球，世界各地對護理人員艱辛付出、勇敢陪伴病人抵抗病毒，感佩護理人員宛如當年南丁格爾。圖／桃園市新生醫專提供
新生醫專校長駱俊宏博士表示，新冠肺炎肆虐全球，世界各地對護理人員艱辛付出、勇敢陪伴病人抵抗病毒，感佩護理人員宛如當年南丁格爾。圖／桃園市新生醫專提供
新生醫專董事長劉奕彩勉勵加冠同學，要記得學校H.S.C的核心理念：健康(health) 、關懷(caring)、 服務(service)。圖／新生醫專提供
新生醫專董事長劉奕彩勉勵加冠同學，要記得學校H.S.C的核心理念：健康(health) 、關懷(caring)、 服務(service)。圖／新生醫專提供
學生電話楊家豪姊姊也是新生畢業生，卜令美因為嚮往助人為樂的人生真諦選讀護理；。圖／桃園市新生醫專提供
學生電話楊家豪姊姊也是新生畢業生，卜令美因為嚮往助人為樂的人生真諦選讀護理；。圖／桃園市新生醫專提供
新生醫專慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮。圖／桃園市新生醫專提供
新生醫專慶祝國際護師節，也為將赴醫療機構實習的二年級護生舉辦加冠典禮。圖／桃園市新生醫專提供

疫情 口罩

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