幫空調戴口罩 抑菌空氣濾網守護苗栗學子
炎炎夏日，新冠肺炎疫情警報仍未解除，國中、小學生不耐熱，恐怕戴不住口罩，立委陳超明牽線，萬泰科技股份有限公司今天捐贈苗栗縣138所學校、4810部空調抑菌空氣濾網，「要幫冷氣戴口罩」，學子健康多一層守護。
捐贈儀式今天在頭份市后庄國小舉行，萬泰科技董事長張銘烈、苗栗縣長徐耀昌分別代表，徐耀昌並致贈感謝狀，陳超明、頭份市長羅雪珠、縣議員黎煥強、徐功凡、鄭聚然等人到場觀禮，萬泰將捐贈800卷、每卷長4.7公尺的銀銅鈦抑菌濾網，將安裝在全縣138所學校、4810部冷氣。
張銘烈表示，公司長期以製造電線和奈米為主，新研發高科技奈米銀銅鈦抗菌濾網，結合奈米與布料，經送台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）依美國紡織化學協會抗菌測試，結果報告金黃色葡萄球菌滅菌率99.9%，肺炎桿菌、大腸桿菌及抗藥性金黃色葡萄球菌，滅菌率逾99.9%，濾網簡便可以安裝在空調，有如幫冷氣戴口罩。
徐耀昌指出，疫情當前，考量學生健康，多數學校目前仍採開窗搭配風扇方式，避免密閉空間上課，天氣越來越熱，對學生受教是一大考驗，冷氣要物盡其用，抗菌濾網多一層防護衣，守護學生健康。
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