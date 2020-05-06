萬人挺醫護！ 憨兒送出一萬朵手作玫瑰花

真善美社會福利基金會每年母親節都會義賣憨兒的手作玫瑰花，原受到疫情影響，截至4月中旬時銷售還不及往年的一成，期間有民眾訂購花朵寄往醫療院所，基金會也決定向桃園抗疫的醫護人員表達心意，推出「送愛挺醫護」活動，消息傳出短短10多天，憨兒手作花銷售一空，送醫護的萬朵玫瑰花也全數募集到位。

原預計募集一萬朵的玫瑰花，在桃園市議員謝美英與救國團中壢團委會，率先響應認購1200朵花送往聯新國際醫院及中壢天晟醫院，民眾也熱烈響應，共募得1萬2300朵手作花，陸續送往林口長庚、桃園長庚、聖保祿、804國軍桃園總院、怡仁綜合醫院、敏盛經國醫院、衛生福利部桃園醫院等10間院所，希望辛苦的醫護人員能在母親節前夕收到花朵。

衛生福利部桃園醫院為桃園市內第一級抗疫責任醫院，真善美社會福利基金會共送出2500朵，感謝醫護人員這防疫這100多天來守護民眾的健康，衛福部桃園醫院院長室秘書黃碧蓮代表收下花朵，她說，感謝大家為醫護人員打氣加油，收到憨兒們的手作玫瑰花，讓今年的母親節更別具意義，這是一分公益同是也一分愛與支持。

真善美社會福利基金會董事長謝秀琴表示，防疫期間醫護人員真的很辛苦，很開心有這個機會送出憨兒們自己折的花朵，謝謝社會大眾給這些弱勢憨兒展現才能的機會。