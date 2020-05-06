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5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

影／防疫不停學！苗栗縣終身學習推3大主題活動

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
樂齡學習中心阿婆學員分享代間學習及文化傳承的經驗與心得。記者胡蓬生／攝影
樂齡學習中心阿婆學員分享代間學習及文化傳承的經驗與心得。記者胡蓬生／攝影

防疫期間，苗栗縣各地樂齡學習中心、社區大學等課程受影響，部分因此停課或延後開課，苗栗縣政府整合終身學習教育資源，今天在縣府的記者會中宣布推出「防疫不停學─終身學習幸福苗栗」計畫，將結合樂齡學習中心、社大、原住民族部落大學課程及資源，鼓勵銀髮族及民眾防疫期間在家依然保持學習的習慣，落實「終身學習」精神。

縣府推出「防疫不停學」共有3大主題，包括社區大學「貓裏印象」攝影比賽，記錄苗栗的人文特色及風景；樂齡學習中心「樂齡故事輯」徵選，鼓勵長輩寫下學習心得和樂趣，年底將出版成冊贈送給投稿者；部落大學「工藝師認證」計畫，鼓勵原住民持續精進手工藝，建立個人品牌。

苗栗縣教育處指出，全縣目前有18個樂齡學習中心分布在各鄉鎮市，另外有22個幸福學院、3所新住民學習中心、2所社區大學以及1所原住民部落大學，提供民眾優質、多元豐富的學習課程及環境，期待更多民眾加入學習行列，達到「快樂學習、不分年齡」目標。

縣長徐耀昌指出，防疫期間縣府積極推動國中、國小的線上學習，讓學生防疫不停學；雖然目前大部分的樂齡中心還在停課，部落大學和社區大學課程有些也延後開課，但希望各地長輩、學員，在家還是可繼續精進、自主學習，歡迎大家踴躍報名參加縣府舉辦的攝影比賽、樂齡故事徵稿、工藝師認證活動。

會場並安排通霄樂齡學習中心帶來的非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演，表演團隊成員平均年齡達63歲，但展現十足活力，贏得掌聲。

防疫不停學相關訊息可上苗栗縣政府網站https://www.miaoli.gov.tw/Default.aspx查詢。

通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
會場展示部落大學、樂齡學習中心學員的作品。記者胡蓬生／攝影
會場展示部落大學、樂齡學習中心學員的作品。記者胡蓬生／攝影
通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府整合終身學習教育資源，今天在縣府記者會中宣布推出「防疫不停學─終身學習幸福苗栗」3大主題活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府整合終身學習教育資源，今天在縣府記者會中宣布推出「防疫不停學─終身學習幸福苗栗」3大主題活動。記者胡蓬生／攝影
通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
通霄樂齡學習中心帶來非洲鼓、佛朗明哥舞蹈表演。記者胡蓬生／攝影
會場展示部落大學、樂齡學習中心學員的作品。記者胡蓬生／攝影
會場展示部落大學、樂齡學習中心學員的作品。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 社區大學 攝影比賽

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