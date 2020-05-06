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石門水庫水位降 漁民舢舨困淺灘 薑母島碼頭又陷泥地

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫薑母島碼頭上周鋪好浮台，結果水位再降又變成泥地。圖／薑母島住家提供
石門水庫薑母島碼頭上周鋪好浮台，結果水位再降又變成泥地。圖／薑母島住家提供

石門水庫集水區水位一直下降，薑母島碼頭成泥地，北區水資源局上周清理淤泥並鋪浮台，結果3天後水位再退又成泥地，島上住家怨有「叫有處理，沒叫自己想辦法，只能說無耐」。

立法委員趙正宇和服務處表示，上周協調北水局、桃園市政府體育局借浮台鋪好方便薑母島住家上下船，後來水位再降，服務處再協調相關單位設法讓住家方便出入，同時研議薑母島後方通往復興區的便道，能不能整平甚至可以通行機車。

石門水庫枯水期水庫水位下降環湖觀光遊艇生意慘澹幾乎沒客人上門，薑母島住家上下船不方便，連漁民工作也受影響。

桃園市渡船遊艇協會理事長范揚煥說，今天上午約10點，一位漁民駕著小舢舨在薑母島外捕魚，沒注意水位消退快淺灘位置泥地浮現，等到發現的時候無論前進後退已經來不及，被困住沒辦法離開，接到求救電話後，聯絡水庫保安警察第七總隊第二大隊石門壩頂小隊，和其他在水庫工作的漁民趕往，先由其他小船想辦法靠近用繩索套住受困的船，然後交給外圍動力大的船把小船拖出來，半小時後成功拖出小船。

石門水庫今天凌晨0點水位223.52公尺，中午下降為223.33 公尺，有效蓄水率31.4 %，北區水資源局表示目前供水沒問題，根據氣象局提供資料，預估10日起鋒面、對流雨影響，降雨機率和雨量都會增加。

漁民今天在薑母島附近捕魚擱淺。圖／范揚煥理事長提供
漁民今天在薑母島附近捕魚擱淺。圖／范揚煥理事長提供

石門水庫 漁民 遊艇

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