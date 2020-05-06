防疫關鍵期 竹縣教師徵選用視訊介聘

竹縣109年度國民小學（含公立及附設幼兒園）縣內現職教師介聘作業如火如荼展開，受疫情影響，首次改採視訊方式舉辦，包含今天下午舉辦的教師甄選介聘委員會第二次會議暨縣內現職教師介聘作業，都在新湖國小以視訊方式進行。

新竹縣長楊文科表示，為求系統及網路運作順暢，縣府已於4月29日進行演練，讓各校熟悉運作方式，以保障教師縣內調動權益不受損，充分運用竹縣米立雲線上教學平台，讓今天會議不受疫情影響圓滿順利。

教育處表示，竹縣創立米立雲線上教學平台，除可進行直播教學外，亦可進行視訊會議，米立雲的其中一項特點是竹縣師生皆有專屬帳號密碼可以輕鬆使用，此次教師介聘利用米立雲進行，教師登入後，即認定其身份歸屬，在進行介聘作業時，可以該平台會議聊天室功能以文字呈現方式確認其意願；兼具公平性及便利性，大大降低群聚感染風險。