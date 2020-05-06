新竹縣14護理之家今起有條件開放探視

因應新冠肺炎疫情現況，新竹縣政府衛生局調查轄區15家護理之家是否開放探訪以及探訪時間，即日起除仁慈醫院附設護理之家暫不開放，其他14家皆有條件開放預約制。

新竹縣衛生局提醒民眾，前往探視預約將實名登錄，管理探視者個人資料、健康聲明及旅遊史等資訊，並限制具新冠肺炎感染風險者禁止進入機構；每位住民1天限探親一次，同一時間同一探視空間原則限1組訪客，每組訪客人數最多3人(包括兒童)，所有人須全程戴口罩。