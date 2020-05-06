藥局賣口罩1天插500次有夠操 基市府補助購IC卡讀卡機
健保藥局每天賣口罩有多操？藥師說，1天讀卡機至少要插健保卡500次。為感謝健保藥局配合口罩實名制，基隆市補助103家配合藥局各2千元，購買讀卡機或防疫物資，市長林右昌今天由衛生局長吳澤誠陪同，前往義二路喬寶藥局宣布好消息。
林右昌說，因為IC卡讀卡機使用率太高了，市府以實際行動表達對藥師與藥局的支持。這項補助採務實、簡便方式，各配合藥局只要提供購買「醫事機構專用健保IC卡讀卡機或防疫物資」的購買憑證及該藥局存摺帳號，由公會統一收齊，經衛生局核銷後，款項可直接匯入藥局帳戶。
藥師公會理事長黃瓊瑜表示，感謝市府對藥師的暖心，這繼桃園之後，第二個有讀卡機補助，希望大家多支持藥師辛苦的工作。
衛生局長吳澤誠說，口罩實名制已進入3.0第七輪預購，民眾可經由更多管道購買口罩，藥局總算能在星期日喘口氣安排休假，排隊購買人潮也趨緩解，但是長期、大量的操作健保IC卡讀卡機，已使得機器耗損，人流增加也增加防疫物資消耗。
衛生局表示，基隆市補助配合口罩實名制的健保藥局，購買「醫事機構專用健保IC卡讀卡機或防疫物資」，上限2000元，基隆市共有104家健保藥局，除1家因個人因素不得已退出，大部分堅持到現在。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言