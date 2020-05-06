藥局賣口罩1天插500次有夠操 基市府補助購IC卡讀卡機

健保藥局每天賣口罩有多操？藥師說，1天讀卡機至少要插健保卡500次。為感謝健保藥局配合口罩實名制，基隆市補助103家配合藥局各2千元，購買讀卡機或防疫物資，市長林右昌今天由衛生局長吳澤誠陪同，前往義二路喬寶藥局宣布好消息。

林右昌說，因為IC卡讀卡機使用率太高了，市府以實際行動表達對藥師與藥局的支持。這項補助採務實、簡便方式，各配合藥局只要提供購買「醫事機構專用健保IC卡讀卡機或防疫物資」的購買憑證及該藥局存摺帳號，由公會統一收齊，經衛生局核銷後，款項可直接匯入藥局帳戶。

藥師公會理事長黃瓊瑜表示，感謝市府對藥師的暖心，這繼桃園之後，第二個有讀卡機補助，希望大家多支持藥師辛苦的工作。

衛生局長吳澤誠說，口罩實名制已進入3.0第七輪預購，民眾可經由更多管道購買口罩，藥局總算能在星期日喘口氣安排休假，排隊購買人潮也趨緩解，但是長期、大量的操作健保IC卡讀卡機，已使得機器耗損，人流增加也增加防疫物資消耗。