桃市居家隔離個位數 幾乎都是空姐機組員

國內連續23天沒有本土確診案例，疫情發展趨緩，桃園市政府截至4日全市列管居家隔離人數剩下9人，其中7人都是航空公司空姐及機組人員，航空公司空姐及機組人員境外感染機率仍大，衛生局希望境外移入旅客、航空公司機組人員做好防，市長鄭文燦呼保籲，疫情未告一個段落前，呼籲市民要保持戒慎恐懼心情，全力以赴，做好防疫。

桃園市衛生局今天上午統計，全市疫情監測，至本月4日，全市疫情通報1611例，其中52例確診，1542例已經排除，另有17例待研判結果出來，全市累計居家隔離2381人，已有2372人解除隔，衛生局列管居家隔離剩下9人，剩下蘆竹區7人最多、中壢區2人，截至昨天止，全市列管居家隔離人數剩下8人，仍以蘆竹區6人最多，也都是航空公司空姐、機組人員，境外返台後居家隔離14天。

鄭文燦表示，桃園居家隔離已經到達個位數，代表確診案例在減少，只是入境仍有風險，也都是入境個案確診，針對該部分，桃園的檢疫中心、防疫旅館及居家檢疫3塊，目前仍有相當數量負擔，疫情尚未告一個段落前，他呼籲市民要保持戒慎恐懼心情，全力以赴。