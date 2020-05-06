桃園路口人行道新設計「島頭」擋車 更安全、更危險？

桃園市平鎮、中壢區主要道路口經常可見採葉子葉子狀設計的安全島，旁邊還有數根黃色防撞桿。民眾向市議員黃敬平反映，不少汽車用路人很容易轉彎時撞上安全島前緣，有些人覺得設計錯誤，不然怎麼汽車輪胎很容易擦撞。

黃敬平到現場察看，發現安全島前緣和傳統人行道不一樣，是新設計的人行道，突出的部分被稱為「島頭」，底部確實清晰可見汽機車的輪胎擦痕，顯示這種路口人行道轉彎處的設計方式確實有危險。

黃敬平表示，舊式的人行道常讓民眾等過馬路的時候，站的比較靠外側，車輛轉彎時如果稍微偏路邊，內輪差的關係很容易就會撞到民眾，轉角處反而因此成為行人等紅綠燈時的安全漏洞，新式島頭設計其實為了更安全而設計，可能民眾還不太習慣。

黃敬平服務處向市府查證，養工處表示近期在中壢區慈惠三街、六和路、新生路、恩德街、復興路、新明路、元化路、中美路、中央東路及中央西路等10條道路都施作這樣的小型安全島設計工程，預計打造自行車路網4.5公里及整建4.2公里人行道，屬於「桃園銀河水案亮點工程」總經費1億6800多萬元，其中8400多萬元是內政部前瞻經費補助。

養工處道路行政科長謝馥揚說明，島頭是為了保護行人停等安全，避免車輛行使產生內輪差發生意外。