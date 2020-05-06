竹市府「校園降溫計畫」 28校今年完成冷氣裝設

每年夏季的氣溫一路飆升，新竹市府自108年度起3年投入4.5億元推動「校園降溫計畫」，要讓全市共46所公立國中小「班班有冷氣」，市長林智堅今到已完成冷氣安裝的舊社國小訪視，他說，預計今年底完成39校電力改善工程，28所學校會完成冷氣裝設，其餘18所學的冷氣則會於明年完成裝設。

今年五月高溫已突破32度，林智堅今到舊社國小訪視，了解冷氣裝設情形，舊社國小是竹市第一所完成冷氣裝設的小學，63間教室共裝設125台日立冷氣，目前皆已完成安裝並進行試運轉，全校超過1300名師生將不再因酷暑難耐影響學習成效。

林智堅說，為讓冷氣兼顧品質、省電節能與耐用保固，「校園降溫計畫」特別要求教育處提高補助金額，避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，給學生高品質的冷氣設施。

林智堅說，目前已有16校完成招標、正在安裝冷氣，裝設冷氣品牌多數為大金、日立、Panasonic，擁有一級節能標章，省電環保看得見，以及完善的保固及維護保養後續服務。

教育處長黃錦能指出，學校冷氣收費將採代收代付、使用者付費，每學期每位學生收費上限為700元，其中200元為冷氣維護費，500元為電費，多數學校收費範圍落在450至550元區間，學期結束會結算使用額度，多繳納的將依規退還學生。

看見新冷氣，舊社國小學生說，以後上完體育課，終於不用再汗流浹背上課；高年級同學也說，現在中午可以邊吹冷氣邊吃午餐，真是一大享受，午休更是不再像過去熱到無法入睡。