竹縣獲中央補助3500多萬元教育經費 照顧偏鄉弱勢

新竹縣政府教育處獲中央3546萬餘元補助，將投入縮短城鄉教育差距並照顧弱勢族群學生、增加偏遠地區教師員額、提升營養師設置比例、充實基層運動選手訓練站，讓教育推動更給力，縣長楊文科盼能加強照顧偏鄉弱勢、守護學童健康，並輔導運動專長的學生走出自己一片天。

教育處長楊郡慈表示，教育處在今年3月獲中央補助經費新台幣5百萬元以上項目，包含「基層運動選手訓練站培訓計畫」、「109年度充實營養師人力」、「偏遠地區增置專長教師員額實施計畫」等，其中「偏遠地區增置專長教師員額實施計畫」將補助14所偏鄉國中26名代理教師，協助學校教師專長授課。

新竹縣也在108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫中，獲補助經費計新台幣1050萬1363元整，用於推展親職教育活動、補助學校發展教育特色、充實學校基本教學設備、發展原住民教育文化特色及充實設備器材或補助交通不便地區學校交通、整修學校社區化活動場所等等，希望能縮短城鄉教育差距並照顧弱勢族群學生。

「基層運動選手訓練站培訓計畫」經費計新台幣745萬元，補助縣內射箭、田徑、跆拳道、籃球、羽球、軟網及柔道等7項69站，其中去年全中運表現優異的柔道項目，三級制選手訓練站順利建置完成。這個計畫將輔導、發掘、培訓具有發展潛力之基層運動選手，提升基礎競技運動實力，建立完善培訓體制。

「109年度充實營養師人力」經費計新台幣1008萬元，補助新竹縣新聘13位營養師，協助學校菜單審核、營養教育、廚房訪視等午餐業務，落實中央四章一Q及食安五環等相關政策，營造安全衛生之校園環境，提升學校教職員工生健康。