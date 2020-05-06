入學人數超額 竹縣竹北區國中總量管制核定名額出爐

新竹縣府針對總量管制學校國中入學人數超額情況，經由縣長楊文科、教育處多次與民意代表和家長溝通，聽取各方意見後，新竹縣針對109學年度竹北區總量管制國中新生入學相關作業，核定名額出爐，超額新生以志願序和設籍時間並就近入學為原則。

新竹縣府表示，4月18日新生入學登記，5月2日為新生入學報到暨未報到缺額候補報到作業，5月4日邀集竹北市各國中，召開會議協調管制國中超額新生轉介學校，並考量竹北市管制國中教室面積班級人數最大容納量，核定成功國中15班、每班34人，東興國中22班、每班31人，仁愛國中13班、每班30人。

超額新生以志願序和設籍時間並就近入學為原則，第2順位超額新生183人改分發至東興國中、六家高中國中部、博愛國中，第4順位超額新生104人改分發至六家國中、博愛國中、竹北國中。各校方將陸續通知候補學生入學相關資訊，協助家長與學生順利完成入學相關程序，教育處表示，將進行通學公車的相關配套，以減輕家長接送的負擔與安全的疑慮。

為緩解竹北市東區人口持續成長、新生名額需求不斷攀升，新竹縣政府也規劃文中六位處竹北國際AI智慧園區內，規劃設置60班，興建期程為109年至111年，並於111學年度開始招收一年級新生，待文中六完工後，能紓解成功國中及東興國中的新生超額問題，提供學子更好的學習環境。