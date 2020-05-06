「愛ㄑ桃」不好記 桃園觀旅局粉專改名今起徵稿

桃園市政府觀光旅遊局行銷桃園架設的官方臉書專頁及Instagram都取名為「愛ㄑ桃」，但啟用以來，屢有民眾反映記不起來，也不知道「ㄑ」該如何拼打，市府觀旅局從善如流，今天起展開為期1個月的網路徵稿、票選活動，希望網友們踴躍發想，提供最直覺、好記又有創意的粉絲團名稱，有機會拿到好禮。

市府觀旅局指出，官方社群當初以「愛ㄑ桃」為名，其實有2種含義，1種是取「喜歡出門玩」的台語諧音，另1種是「愛去桃園」旅遊之意，不過屢有民眾反映搜尋桃園觀光旅遊官方Facebook及Instagram「愛ㄑ桃」時，常因記不起粉絲團名稱或不知其中的「ㄑ」該如何拼打，而錯過桃園觀光旅遊最新訊息，因此決定發起徵稿更名活動。

「愛ㄑ桃粉絲團更名活動」今天開跑，今天起至20日將先開放民眾投稿提供實用又好記的名稱建議，並於24日至6月7日進行票選，從民眾提出的建議名稱中票選出桃園觀光旅遊官方粉絲團新名稱，第一階段徵稿與第二階段票選，將各有1場抽好禮活動，歡迎大家踴躍投稿、投票參與，詳情可上「愛ㄑ桃」Facebook粉絲團https://www.facebook.com/traveltaoyuan/。