桃園收費機車格再擴大 預計6月這5處將收費

桃園市政府交通局為便利外送機車臨時停放，4月起在桃園區3處外送熱點，各設6格前30分鐘免費的付費機車格，交通局觀察周轉良好，5月起在市府大樓東側擴大實施8格，另也規畫在桃園區景福宮、慈護宮旁以及中壢區環北路400號凱薩雙星大樓前、元化路222號國際財星大樓前、中央東路88號銀座大樓前共5處畫設，預計6月收費。

桃園市交通局依外送業者分析外送熱點，4月起分別在桃園區復興路186號前、205號前、縣府路（市府大樓後門旁）3處外送熱點，各設各6席前30分鐘免費的機車格，停車超過30分鐘，每30分鐘收費5元，由於逢防疫期間，民眾外送餐點需求增加，市長鄭文燦日前訪視也認為車格付費可提高周轉率，以利外送機車臨停，指示擴大辦理。

桃園市政府市政大樓洽公民眾多，臨時停車需求很高，市府交通局已先將市府正門東側近桃園市警察局辦公廳舍處的8格機車格，畫設為付費車格，5月起開始收費，現場也有立牌面告示，提醒用路人每周一至周日的早上7點至晚上10點停車將製單收費。

除了送貨臨停需求高的區域外，市府交通局也規畫在香火鼎盛的桃園區景福宮旁增設22席收費機車格，慈護宮也將增加10席收費機車格，另擇定中壢區臨停及送貨需求較高的中壢區環北路400號凱薩雙星大樓前、元化路222號國際財星大樓前（宏其婦幼醫院對面）及中央東路88號銀座大樓前等3處各設6格收費機車格，預計6月1日起收費。

交通局停車管理工程科指出，未來交通局除了在外送熱區設置收費機車格外，也會在桃園轄內各大香火鼎盛廟宇擴大設置收費機車格，透過計時收費，引導要久停的機車騎士可到鄰近的車格停車，也會在收費停車格附近皆有再等量增設免費機車停車格，不會影響免費機車格的總數量。