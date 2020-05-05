想吃極品貢丸？ 網曝關鍵再揭新竹一「神秘美食」

新竹的代表性美食「貢丸」及「米粉」，是許多人來到這裡一定要品嚐看看的道地小吃。不過，一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，過去曾認為新竹的東西不好吃，但自從他吃到友人家自製的超大貢丸後，才對新竹小吃的印象有所翻轉，因此發文詢問網友們，「貢丸跟米粉，是新竹引以為傲美食代表嗎？」而眾人除了透露要吃到極品貢丸的關鍵外，更讓新竹一樣神秘美食悄悄曝光。

該名網友在PTT上發文說到，自己上次到訪新竹，點了一盤廣式炒麵，店家卻送來「醬汁炒麵」配上些許魚板絲，讓他感到相當不滿。直到他再度前往新竹時，隔壁班的友人因為考上清大作東請吃飯，才剛好品嚐到了友人家自製的超大貢丸，讓他直呼「新竹米粉跟貢丸，全台第一好吃嗎！」

對此，內行網友就指出，「新竹（貢丸）不要吃大牌子的，去市場或肉攤可以挖到不少神極貢」、「貢丸都嘛菜市場製作的最好吃，名店看看就好」、「小吃店會好吃的貢丸都菜市場買的」，認為要在新竹吃到好吃的貢丸，關鍵就在一定要前往傳統市場；有人也提及，「（新竹）米粉也有分類，粗細、有沒有煮透、醬汁都有差」。

更有網友直指新竹美食另有一項神品，原來是也很受到歡迎的台灣小吃「肉圓」，「新竹有幾間肉圓真心覺得好吃」、「新竹有名的其實還有肉圓」、「新竹肉圓就是要一碗裝兩顆，然後內餡紅紅的才是王道」。