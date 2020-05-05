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美的適連鎖藥局周轉不靈 6申訴糾紛鄭文燦要詳查
桃園市美的適連鎖藥局周轉不靈引發加盟藥局、藥師及消費者糾紛，桃園市府法務局接獲6件檢舉申訴案，市長鄭文燦今天下午表示，針對美的適藥局爭議紛，市府法務、勞動、衛生局必須聯合輔導掌握，保護所有藥師、加盟商和消費者權益，美的適在桃園有17家門市，必須清楚說明未來如何度過財務困難及紓困方案，避免糾紛擴大。
美的適連鎖藥局近年在桃園市相繼成立直營、加盟17家門市營業，受疫情衝擊和市場競爭，日前一度無預警停業，引起加盟商、藥師和消費糾紛，市府法務局今天下午在防疫專案會議提出討論，該局表示，已接獲6件該藥局停業相關申訴案，市議員陪同消費者陳情消費糾紛，市府要求該藥局必須依約給付商品或退款。
鄭文燦說，他要求法務局、勞動局和衛生局聯合進行輔導瞭解，不管是供應商或是加盟藥局，都必須充分瞭解營運狀況，保障所有藥師、加盟商及消費者權益，美方適必須講清楚未來如何度過財務困難、紓困方案，保障藥師、加盟商及消費者權益。
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