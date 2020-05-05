桃園龍潭首座社區公共托育家園啟用 6日招生說明會

桃園市長鄭文燦今天下午前往龍潭區，出席公設民營龍潭八德社區公共托育家園啟用典禮，並說明這是龍潭區第1家社區公共托育家園，也是桃園市第7處社區公托家園，後續將委由中華圓滿幼老關懷協會經營管理，預計收托12名2歲以下的嬰幼兒，期盼以良好的經營讓家長放心，也讓孩子得以健康成長。

鄭文燦指出，今年桃園私托簽約率已達9成，居家托育人員簽約率更達8成7，市府除了建置大型公托中心之外，也利用社區的既有空間，設置微型公共托育機構，至目前已完成11處公設民營托嬰中心及7處公共托育家園。

龍潭八德社區公共托育家園空間寬廣，設施完整，並預計由4位托育人員照顧12名嬰幼兒，照顧比例較低，不僅可讓營運團隊創造適合孩子們的托育環境，也可以提供優質的照顧品質，希望類似的社區公托家園能普及至每個社區。

社會局長鄭貴華表示，龍潭八德社區公共托育家園即日起至5月8日下午5點受理報名登記，6日招生說明會現場可登記報名，預訂於11日正式收托。相關招生資訊，可至市府社會局官網「最新消息」查詢，或電洽龍潭八德社區公共托育家園電話0905798698，及社會局兒童托育科電話（03）3322101轉6424諮詢。