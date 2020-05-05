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華山送愛到新屋 伴孤老慶祝母親節

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會
母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會

母親節即將到來，為了讓膝下無子的獨居於桃園市新屋區的陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節，還準備豬腳麵線添福添壽。眾人們先捲起衣袖、拿起掃把，細心打掃，讓奶奶的家煥然一新，獻上康乃馨，道盡滿滿的祝福。

獨居在新屋區80歲的陳奶奶，13年前喪偶，膝下無子，年輕時打零工，從事拔鵝毛工作，雙手長時間浸泡水中，造成手指蜷曲僵硬無法伸直，手肘及肩膀關節也因退化而僵硬疼痛，5年半前診斷出罹患乳癌，持續接受化療。華山基金會自106年展開服務，提供關懷訪視、物資協助、護理服務、促進社會參與等，陪伴奶奶，讓原本無依無靠的她重拾笑容。

今年恰逢閏年閏四月，特別備了豬腳麵線為奶奶們添福添壽，雙手奉茶、乳液護手，感謝奶奶一生辛勞的付出，獻上康乃馨，道盡滿滿的祝福，用心陪伴、用愛守護，期盼喚起各界愛心，共同關懷寂寥長輩身影，並祝天下媽媽們，母親節快樂。

新冠肺炎全球疫情嚴峻，造成經濟衰退，社福團體捐款、捐物及義工人力也瞬間銳減，但長輩服務不能等，華山基金會堅持防疫工作之餘，提供的服務也不間斷。華山基金會桃園地區目前服務超過1千位三失(失能、失智、失依)長輩，結合各界力量發揮愛心。

誠摯邀請各界響應2020常年服務暨第8屆「愛老人 動起來」，每月1250元守護1位長輩，每年1萬5千元守護1位長輩一年，更期盼在地鄉親一起加入義工行列！愛老人專線：（03）3165137 賴小姐，郵政劃撥帳號：19852240(華山基金會)

母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會
母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會
母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會
母親節將至，為了讓膝下無子的獨居陳奶奶能感受佳節的溫馨，華山基金會今天上午來到奶奶家中共度佳節。圖／華山基金會

獨居 義工

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